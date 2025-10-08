El antiguo director de Lance Armstrong no se corta y se mete en un lío: "Era uno de los ciclistas más tontos"

Johan Bruyneel es uno de esos personajes del ciclismo que no tiene pelos en la lengua. "Orgulloso ex-director de Lance Armstrong", tal y como él mismo se define, el belga ha vuelto a saltar al primer plano por unas polémicas declaraciones en las que insulta a un corredor que estuvo a sus órdenes.

Bruyneel publicó un mensaje en sus redes sociales en el que llamaba "tonto" y "despistado" a "un exciclista profesional", sin hacer referencia al nombre. El destinatario de estas lindezas era Tom Danielson, un excorredor que ahora se dedica a hacer análisis tácticos también en sus redes sociales.

"Hay un exciclista profesional en redes sociales que era uno de los ciclistas más tontos y despistados que he visto y que ahora intenta enseñar tácticas ciclistas y la ciencia del rendimiento. ¡Está en la carrera para convertirse en el nuevo maestro de vender mentiras!", comentó.

There’s an ex-pro-cyclist on social media who was one of the dumbest and most clueless riders I’ve ever seen who is now trying to teach people about cycling tactics and science of performance. He’s in the running to become the new Master in Selling Bullshit!

El aludido no tardó en advertir la existencia de ese mensaje y apareció para poner la réplica.

"Vaya, tío, esto es muy duro. Te respeto muchísimo por dirigir grandes equipos, elegir a los mejores ciclistas y entrenadores, y tener un equipo directivo de alto nivel. Lamento si alguno de mis puntos no sonó bien y con gusto corregiré mi error", aseveró Tom Danielson, en un tono mucho más pausado y respetuoso.

Ambos coincidieron con Armstrong

Johan Bruyneel tuvo bajo su mandato a Tom Danielson. Entre 2005 y 2007 compartieron equipo en el Discovery Channel, tres temporadas que, a tenor del mensaje de Bruyneel, no dejaron buen sabor de boca al director.

Pese a estas malas lecturas de carrera, a juicio de Bruyneel, Danielson consiguió en aquellos tres años un total de cinco victorias.

El ciclista estadounidense ganó una etapa y la general del Tour de Georgia en 2005, de nuevo una etapa en la edición del año siguiente, la clasificación general del Tour de Austria en 2006 y su triunfo más importante, una etapa en La Vuelta de 2006.

Tom Danielson coincidió tan sólo un año con Lance Armstrong en el Discovery Channel. Fue en 2005, precisamente el último año del confeso dopado antes de su primera retirada. Posteriormente, Armstrong regresaría al ciclismo en 2009 para una última etapa con más pena que gloria.

Tom Danielson, en su etapa como corredor. REUTERS

Ahora Tom Danielson se dedica en sus redes sociales a compartir su visión táctica sobre las carreras más importantes del calendario. El norteamericano acostumbra a ofrecer una serie de claves para desgranar lo sucedido y cuenta con una buena acogida entre la comunidad ciclista.

También suspendido por dopaje

Tom Danielson fue suspendido por dopaje en 2015 tras dar positivo en un control realizado fuera de competición el 9 de julio de ese año. La sustancia detectada fue testosterona sintética, un anabolizante prohibido en el deporte profesional.

La noticia se hizo pública justo antes de que participara en el Tour de Utah, lo que provocó su expulsión inmediata del equipo Cannondale-Garmin.

La Agencia Estadounidense Antidopaje (USADA) le impuso una sanción de cuatro años de suspensión que se extendió hasta el 3 de agosto de 2019. La sanción pudo haber sido más severa, incluso de ocho años o perpetua, ya que Danielson era reincidente en casos de dopaje. Además, se anularon todos sus resultados, premios y puntos obtenidos desde el 9 de julio de 2015.

Danielson ya había sido protagonista años antes en investigaciones antidopaje ligadas al equipo Discovery Channel en el marco de los procesos contra Lance Armstrong. En 2012, admitió dopaje sanguíneo durante su etapa en ese equipo y por ello recibió una suspensión previa de seis meses y la anulación de resultados entre 2005 y 2006.