La imagen más impactante del Tour de Francia: Vlasov vomita en carrera y acaba con la bicicleta rota

No hay Tour de Francia que no deje alguna imagen estremecedora como consecuencia de un dura caída. La edición de este 2024 no iba a ser menos, y en la primera semana de competición Aleksandr Vlasov ha sido el peor parado en este aspecto.

El ciclista del equipo Red Bull - BORA tuvo que retirarse durante el primer día de descanso de la carrera después de irse al suelo de manera espeluznante en la novena etapa. Pese a que el mayor peligro de esta jornada estaba en los catorce tramos de tierra que los ciclistas atravesaban, el compañero de Primoz Roglic se fue al suelo en un tramo de asfalto que, aparentemente, no tenía mayor dificultad.

Vlasov hizo el afilador y terminó cayendo de manera violenta hacia el lado izquierdo de la calzada. Parecía que la caída no revestía de gravedad, pero cuando el corredor se levantó para emprender la marcha se vio que algo no iba bien.

En el momento de incorporarse, evidenció gestos de un mareo considerable. Le costaba subirse a la bicicleta, y por momentos parecía que no estaba para continuar en la carrera. De hecho, tal y como comentaron luego varios corredores dentro del pelotón, sus condiciones no eran las más adecuadas.

Algunos ciclistas del equipo Ineos como Geraint Thomas y De Plus comentaron posteriormente que le habían visto vomitar en plena carrera. "Él estaba vomitando, estaba vomitando", dijo Thomas en una conversación en su podcast. "Sí, a 4 kilómetros de la meta, ibas detrás de Vlasov y él vomitaba delante de ti. Yo me preguntaba: '¿Viste eso?'", respondió De Plus.

La bicicleta rota

Aunque en la retransmisión de televisión no se apreció este detalle, la bicicleta original de Vlasov quedó totalmente destrozada tras el accidente. El propio ciclista compartió una imagen en sus redes sociales cuando comunicó su abandono en la que se veía su bici destrozada por todos los lados, incluso sin ruedas.

Lo más llamativo de todo fue que el cuadro de la Specialized se partió por tres zonas diferentes. Las tres barras del cuadro sufrieron evidentes roturas, una imagen que viene a demostrar la violencia del impacto que sufrió Aleksandr Vlasov en la novena etapa del Tour de Francia.

Este accidente ha vuelto a poner de relieve la discusión que hay en el ciclismo acerca del protocolo de conmociones cerebrales. Pese a que se vio a Vlasov aturdido en el momento de continuar la marcha, y pese a que vomitó en plena carrera, los médicos le permitieron seguir en carrera aunque terminó abandonando al día siguiente.

Más información sobre el Tour de Francia 2024:

- Clasificación general y de la etapa

- Perfil y descripción de las 21 etapas

- Así vivimos cada una de las etapas en directo

- Todos los corredores y equipos

- Palmarés de la carrera