Las opciones de medalla de España en el Mundial de ciclismo: "Venimos de lograr 3 etapas en el Tour"

Durante 10 días, la semana que viene Escocia se convertirá en la capital del ciclismo. Desde el 3 hasta el 13 de agosto el Mundial más ambicioso de la historia de este deporte concentrará por primera vez en el mismo lugar pruebas tan diversas como la mountain bike, el BMX o el ciclismo en ruta. Diez días cargados de emoción que elevarán a los altares a los campeones del mundo en cada modalidad.

Inevitablemente, la gran mayoría de ojos estarán puestos sobre la prueba en ruta masculina para la que España ya ha confeccionado la lista de elegidos. Iván García Cortina, Alex Aranburu, Gonzalo Serrano y Oier Lazkano del Movistar Team, Ion Izagirre y Jesús Herrada del Cofidis, Jesús Ezquerra del Burgos-BH y Roger Adriá del Kern Pharma son los ocho elegidos por el seleccionador Pascual Momparler en busca del sueño de las medallas.

Desde luego que no será una meta sencilla teniendo en cuenta la lista de rivales que ya se han apuntado al reto. Remco Evenepoel, Wout van Aert, Mads Pedersen, Christophe Laporte, Mathieu Van der Poel, Michael Matthews... Hay una ingente cantidad de aspirantes que, sobre el papel, tienen más opciones que cualquier integrante de la selección española, pero es que en un Mundial puede pasar absolutamente cualquier cosa.

Pascual Momparler, el seleccionador nacional de ciclismo.

EL ESPAÑOL habla con el seleccionador Pascual Momparler y con dos de los ciclistas que formarán parte de la expedición que viaje hasta Escocia como son Jesús Ezquerra y Roger Adriá. Saben que conseguir una medalla será muy complicado, pero en esta suerte de lotería que siempre es un Mundial de ciclismo también son conscientes de que tienen sus papeletas compradas.

De hecho, el favoritismo muchas veces ha quedado en segundo plano. "¿Cuántas veces hemos salido como favoritos con Valverde y no hemos ganado?", se pregunta Pascual Momparler recordando las victorias de Kwiatkowski o de Mads Pedersen cuando no entraban en las quinielas de nadie. Hay ambición, un bloque con distintas aristas que puede jugar varias bazas y corredores en un gran momento de forma como Oier Lazkano que ilusionan con poder cazar un gran resultado.

La convocatoria, al dedillo

Pascual Momparler tiene que hacer en cada Mundial encaje de bolillos para llevar a aquellos corredores cuyas características casan mejor con el recorrido, están en un buen momento y además están dispuestos a ir a este evento. En este caso, los ocho ciclistas convocados le dan una gran versatilidad a la lista y la opción de jugar diferentes bazas según se vaya rompiendo la carrera.

"Tenemos a Lazkano, Cortina, Aranburu y Serrano, cuatro ciclistas del Movistar Team que son los que suele llevar el equipo a las clásicas más flamencas. Son ciclistas muy explosivos, de fuerza y que en un grupo pequeño se pueden defender bien. Lazkano está muy bien, ha tenido la lesión y estamos pendientes de ver cómo está, pero son gente experimentada", dice para EL ESPAÑOL el seleccionador Pascual Momparler.

"Luego tenemos el bloque del Cofidis. Ion Izagirre no sólo es que gane en carreras duras sino que siempre está ahí. Es probable que haya agua y en un circuito tan técnico estará delante. Jesús Herrada ya demostró que se desenvuelve muy bien en este tipo de recorridos y que a partir de los 200 kilómetros es alguien que puede estar, es de mi confianza", relata Momparler.

Por último, define a Jesús Ezquerra y Roger Adriá, seguramente los dos guerreros de esta convocatoria: "Ezquerra el año pasado me sorprendió mucho, da mucho ambiente al equipo y es un tío que no hace falta que le digas que se tiene que dejar la vida. Roger Adriá es otro talento nacional que está creciendo a fuego lento pero que lleva ya dos Mundiales conmigo. Es un tío que se busca las habichuelas todo el año y que sabe colocarse en carreras World Tour", termina el seleccionador.

Las opciones de medalla

Si hay alguien que destaca por su optimismo y por ver las cosas de manera ambiciosa ese es Jesús Ezquerra. El ciclista del Burgos-BH es consciente de que su papel será trabajar para llevar lo mejor colocados posibles a sus compañeros, y está muy motivado por ello. "No habrá nadie más comprometido que yo, como mucho habrá otro que esté igual de comprometido, pero no más que yo", dice ya con ganas de estar en Glasgow.

"Yo soy de los que piensa que sí tenemos opción de conseguir una medalla. El año pasado se habló mucho por el tema de puntos, que había muchos equipos que no dejaban a sus corredores por su interés y parecía que estábamos lejísimos, pero conseguimos llegar en la disputa de la plata con Cortina", recuerda sobre el pasado Mundial de Wollongong.

Insiste además Ezquerra en la posibilidad de que España consiga un buen resultado: "La carrera hay que correrla, hay que ver cómo sale y ver lo que pasa. Sinceramente, creo que tenemos nuestras oportunidades y sueño con que se pueda hacer un buen resultado", dice para EL ESPAÑOL.

Roger Adriá también señala un nombre propio como aspirante: "Los últimos Mundiales están siendo en circuitos en los que el perfil del ciclista español no se adapta tanto, son más para un perfil de Van Aert o un corredor similar, y de esos no hay tantos en España. Lazkano ha hecho cosas muy buenas este año en las clásicas belgas y se le puede considerar alguien importante a nivel internacional", comenta el ciclista del equipo Kern Pharma.

El seleccionador Pascual Momparler también tiene claro que las cosas pueden darse para que España se traiga una presea de vuelta a casa: "Vamos a estar ahí. Hemos ganado tres etapas en el Tour de Francia y eso habla muy bien del ciclismo español. Eso son hechos, luego la carrera hay que disputarla seas favorito o no. Si corremos bien vamos a estar ahí".

Además, Momparler recuerda lo que sucedió en el pasado Mundial, en el que hubo opciones para España de conseguir una medalla de plata: "El año pasado yo decía que Cortina iba a llegar en el grupo del sprint y así fue. No somos favoritos, pero tenemos ciclistas importantes".

El recorrido

Las partes implicadas coinciden aquí en señalar que el circuito de este año en Glasgow tiene menos dureza que el de 2022 en Wollongong. Las cotas que se coronan son más cortas y menos exigentes, así que eso abre un poco más el abanico a un mayor número de aspirantes.

"Tiene menos dureza, pero es muy técnico, con mucha curva y mucho sube y baja, así que o vas bien colocado o al final del día has frenado más que tus rivales, y eso te puede matar. Tenemos ciclistas con mucha técnica y que saben moverse bien, que no dejan nunca ni un metro y eso les va a beneficiar", dice Pascual Momparler.

😮‍💨 Los ojos de quien lo ha dado todo.

😏 La ambición de quien quiere más.

Roger Adriá tiene una visión parecida a la del seleccionador acerca del trazado de 271 kilómetros: "No lo he estudiado todavía al 100%, pero es parecido al del Europeo que se hizo en Glasgow. Son cotas cortas y es un circuito ratonero y muy revirado, así que la colocación será importante. Todo irá estirado durante todo el día y si encima va Remco Evenepoel, más todavía", bromea el ciclista del Kern Pharma.

Jesús Ezquerra, por su parte, también comparte que el trazado es menos exigente al que vivieron el año pasado en Australia: "Es un recorrido muy urbano con una subida de 1 kilómetro, es un poco menos duro que el del año pasado. También hay un puerto antes de unos 4 o 5 kilómetros sobre el 5%. Es verdad que hay referencias sobre el Campeonato de Europa que ganó Trentin y eso nos puede dar una idea", comenta el corredor del Burgos-BH.

Ezquerra y Adriá, fuera del WT

Se da la circunstancia de que tanto Jesús Ezquerra como Roger Adriá son dos ciclistas que no forman parte de equipos World Tour, la primera división de este deporte, por lo que tienen más complicado dejarse ver y ser llamados para este tipo de eventos. Sin embargo, son hombres de confianza para Pascual Momparler, ya que ambos repiten en la convocatoria.

"Son dos ciclistas que están todo el año bregando más que los de los equipos World Tour. Si corres en otros equipos como Cofidis o Movistar, esos maillots pesan, pero para eso estamos, para fijarnos en todos", comenta al respecto el propio seleccionador.

Jesús Ezquerra agradece mucho la confianza que deposita Pascual Momparler en él para este tipo de citas: "Es verdad que estando en los equipos grandes tienes más oportunidades. El nivel colectivo también te hace subir el nivel y estando en equipos de menos nivel cuesta más. Pero trabajamos con un objetivo, sobre todo un corredor como yo, que trabaja para el equipo, y es más difícil estar en un Mundial así que lo valoro muchísimo y agradezco mucho la confianza", relata el ciclista del Burgos BH.

Roger Adriá se encuentra en una situación similar ya que el Kern Pharma se queda fuera de muchas carreras de primer nivel: "Le doy mucho valor a estar en un Mundial porque al final es difícil entrar en una convocatoria, y más en un país como España, que es un país grande en el ciclismo. Al final no brillo tanto en las carreras World Tour porque casi no compito en ellas y por eso es difícil, pero Momparler me valora bien", afirma el corredor del Kern Pharma.

En una semana el Mundial de ciclismo dejará uno de los grandes espectáculos deportivos del año. En juego el maillot arcoíris, ese mismo que Alejandro Valverde consiguió por última vez para el ciclismo español en 2018.

