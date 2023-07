El hiyab de Nouhaila Benzina, la prenda que hace historia en el Mundial tras la prohibición de FIFA

Marruecos se convirtió en la primera selección árabe en participar en un Mundial de fútbol femenino y una de sus futbolistas Nouhaila Benzina (Kenitra, Marruecos; 1998) ha conseguido otro hito: ser la primera jugadora en llevar hiyab durante la cita organizada por la FIFA.

El debut de Marruecos en el Mundial no fue positivo en lo deportivo. Alemania goleó al conjunto africano (6-0), pero su sola participación ya se ve como un triunfo. Este domingo se mide a Corea del Sur, donde todos los focos apunta a Benzina tras no saltar al campo en la primera jornada de grupos.

Esta defensa de 25 años juega todos sus partidos con hiyab, un velo que cubre la cabeza y el pecho de las mujeres musulmanas. Sus compañeras no lo llevan, pero ella sí lo porta mantiendo esta tradición islámica que tiene un simbolismo religioso. Que ahora lo lleve Benzina en el Mundial sea noticia tiene un porqué: la prohibición que la FIFA impuso sobre la prenda durante años.

El ente regulador del fútbol mundial vetó el uso del hiyab durante los partidos entre 2007 y 2014. El motivo es que veía que ponía en riesgo la salud de las jugadoras a la hora de practicar este deporte. La mayoría de las jugadoras también consideraban incómodo jugar con el pañuelo islámico y por eso, aunque la prohibición se haya levantado, muchas prefieren no llevarlo.

Benzina, que juega como defensa y actualmente en las filas de la FAR (la Asociación Deportiva de las Fuerzas Armadas Reales de Rabat), usa el hiyab en los partidos y en cada uno de los entrenamientos. Así se la ha visto durante el Mundial, siendo la única jugadora que aparece con la prenda hasta en las fotos oficiales del torneo.

"Llevo el hiyab desde hace años y estoy muy contenta con él. Espero volver a llevarlo algún día con Marruecos", dijo la futbolista con orgullo en unas declaraciones a Al Jazeera. La FIFA, a través de un comunicado oficial en sus perfiles en redes sociales, ya anuncio que Benzina, "la estrella marroquí", sería "la primera jugadora en participar en un Mundial con el velo". "Hara historia", remarcaba el organismo.

A pesar de no jugar en el debut contra Alemania, Benzina dio el salto a la selección de Marruecos en 2018 tras jugar con la sub20 de su país. Su carrera la empezó en una división menor marroquí, en un club llamado Kenitra AC, y disputó la primera edición celebrada jamás de la Liga de Campeones Femenina de la CAF (24 de agosto al 7 de septiembre de 2021).

Nouhaila Benzina calentando junto a sus compañeras de selección Reuters

'Las Leonas del Atlas' están rompiendo barreras y el caso de Nouhaila Benzina sirve de ejemplo para todas esas niñas árabes que ahora ven a las mujeres de sus países disputar Mundiales de fútbol. El objetivo, por qué no, en el caso de Marruecos es llegar algún día a emular a su selección masculina, que en Qatar 2022 se convirtió en el primer país africano y árabe en alcanzar unas semifinales de la Copa del Mundo.

La imagen de Benzina es de las que dan la vuelta al mundo y siembran un precedente, mientras siguen llegando cambios necesarios al mundo islámico en cuanto a la figura de la mujer.

La polémica pregunta para Marruecos

Este Mundial, sin embargo, no está exento de polémica. Tuvo que ver también con la selección de Marruecos, afectando a su capitana, Ghizlane Chebbak, y a su seleccionador, Reynald Pedros. Fue en la rueda de prensa previa al debut contra Alemania cuando una pregunta incomodó a los presentes en la sala, incluidos los dos protagonistas.

El enviado especial de la cadena BBC, micrófono en mano, preguntó: "En Marruecos es ilegal mantener relaciones homosexuales. ¿Hay jugadores homosexuales en el equipo? ¿Cómo es la vida para ellas en Marruecos?". Y al intervenir la responsable de comunicación para frentar una pregunta que consideraba "política", insistió: "No, no es política. Se trata de personas, no tiene nada que ver con la política. Por favor, deja que respondan la pregunta".

Ni Chebbak ni Pedros respondieron y, ante la indignación en el país africano, la BBC tuve salir a pedir disculpas públicamente por la pregunta. "Reconocemos que la pregunta fue inapropiada. No teníamos intención de causar ningún daño o angustia", comunicaron en declaraciones recogidas por la CNN. Marruecos vuelve a ser noticia en el Mundial, ahora por algo que abre nuevos caminos para las mujeres árabes y el uso del hiyab.

