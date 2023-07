La BBC se disculpa por preguntar en el Mundial a un seleccionador si hay lesbianas en su equipo

Momento incómodo el que se vivió en una rueda de prensa durante el Mundial de fútbol femenino. Ocurrió durante una comparecencia del equipo de Marruecos, con su seleccionador, Reynald Pedros, y la capitana, Ghizlane Chebbak, ante los micrófonos. El enviado especial de la BBC fue el encargado de encender la polémica.

El periodista dirigió una pregunta inapropiada sobre la homosexualidad a los dos representantes de la selección de Marruecos. "En Marruecos es ilegal mantener relaciones homosexuales. ¿Hay jugadores homosexuales en el equipo? ¿Cómo es la vida para ellas en Marruecos?", cuestionó micrófono en mano.

Las reacciones se hicieron notar. Las caras de sorpresa tanto del seleccionador como de la futbolista lo decían todo. Lo mismo ocurría entre los periodistas marroquíes que se encontraban en la sala de prensa.

La responsable de comunicación intervino tratando de vetar la pregunta alegando que no tenía que ver con el fútbol: "Lo siento, esta es una pregunta política, así que nos limitaremos a las preguntas relacionadas con el fútbol". El periodista de la BBC, sin embargo, insistió: "No, no es política. Se trata de personas, no tiene nada que ver con la política. Por favor, deja que responda la pregunta".

Sin embargo, ni el seleccionador ni la capitana de Marruecos responderían a la pregunta y se pasó el turno al siguiente periodista. En redes sociales, hubo algunos de los presentes que narraron la situación incómoda al momento. "Un reportero aquí ha preguntado directamente si hay jugadoras homosexuales en el equipo marroquí, dado que las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales en Marruecos", escribió Steph Yang, periodista de The Athletic.

Dado el revuelo, la BBC se ha visto obligada a pedir disculpas públicamente. Un portavoz de la conocida cadena de noticias admitió a la CNN que la pregunta de su periodista no fue adecuada: "Reconocemos que la pregunta fue inapropiada. No teníamos intención de causar ningún daño o angustia".

El papel de Marruecos en el Mundial

Marruecos debutó este domingo en el Mundial femenino, el primero que disputa en toda su historia, y lo hizo con goleada en contra frente a Alemania. Las germanas se impusieron por 6-0. El combinado africano se medirá a Corea del Sur y Colombia en busca de un billete para los octavos de final del campeonato.

