Varapalo y reprimenda judicial a Javier Tebas por una demanda inadmitida contra la RFEF y el CSD

Varapalo judicial a Javier Tebas en su guerra abierta contra el CSD y la RFEF. Un nuevo recurso del presidente de LaLiga ha sido inadmitido por el Juzgado Central Contencionso-Admnistrativo Número 10 de Madrid porque "choca frontalmente con el criterio de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo".

Tebas acusaba de inacción al Consejo Superior de Deportes por varias denuncias interpuestas por el máximo dirigente de la patronal de clubes contra la RFEF, contra el presidente Luis Rubiales y contra el vicesecretario general Miguel García Caba.

El presidente de LaLiga pretendía, básicamente, que se elevara automáticamente su denuncia contra dirigentes de la RFEF, tal y como ha intentando ya, de forma reiterada, en innumerables ocasiones. Sin embargo, se ha considerado por la Justicia que va en contra de la legislación y la jurisprudencia aplicables, así como de las potestades que el ordenamiento concede al CSD en esta materia.

[El golpe judicial a Tebas: los clubes pueden explotar previas y posts de TV sin cederlos a La Liga]

La sentencia concluye, de manera rotunda, que Tebas "no presenta ningún concreto derecho o interés legítimo que pueda resultar afectado por la decisión del CSD de formular o no la petición razonada al TAD".

Aclara el Juzgado que "como es sabido, no existe un derecho a obtener la imposición de sanciones y la esfera jurídica del denunciante no se ve afectada por la imposición de una sanción al denunciado, ya que su eventual castigo no le supondrá a aquel ventaja o beneficio alguno".

El juez matiza a Tebas que su requerimiento para que actúe el TAD priva al CSD de "su sentido y finalidad", que no es otra que la de actuar como "filtro para canalizar la actuación del TAD", y le recuerda que "confunde" la finalidad y la forma que tiene de proceder el Consejo.

"Tampoco la ley hace referencia a que la noticia de la infracción sea manifiestamente infundada o inadmisible, sino que lo hace a una valoración razonada por parte del CSD", añade el magistrado.

Tebas, además, insistía en su denuncia en la inacción del CSD porque, pasados los tres meses, seguía sin tener una respuesta que satisficiera su deseo, pero el juez tampoco considera relevante ese apunte. La sentencia reprocha que "LaLiga pudo haberla presentado tiempo antes", "por lo que no puede ampararse en un riesgo por ella misma ocasionado para dejar sin efecto el plazo que la ley concede a la Administración para actuar".

Un recurso en contra de la ley

En esencia, el juez es tajante al recordar una vez más a Javier Tebas que el CSD "es libre para decidir si promueve o no la actuación del TAD" después de analizar todos los escenarios que considere, inadmitiendo directamente el caso y tumbando su nuevo intento de judicialización de conflictos contra el CSD y la RFEF.

La continua intención de Javier Tebas de judicializar el fútbol recibe así una dura reprimenda en la sentencia. El presidente de LaLiga protagoniza un número muy elevado de acciones, tanto en vía penal como en vía administrativa, para tratar de buscar el cese o la inhabilitación de Luis Rubiales.

LaLiga ha mostrado su oposición a Rubiales desde que éste accedió a la presidencia de la RFEF, y lo viene realizando de manera directa o bien por medio de asociaciones o terceros con los que LaLiga mantiene una relación económica directa.

En la actualidad, todos los asuntos denunciados en la Fiscalía Anticorrupción, en el TAD y en otros juzgados han recibido la documentación por parte de la Federación que acreditan, según ésta, la legalidad y buena gobernanza del ente presidido por Luis Rubiales hasta este momento.

La reprimenda del Juzgado Central Contencionso-Admnistrativo Número 10 de Madrid deja en evidencia a Javier Tebas y su equipo legal, pagado por el dinero de todos los clubes de Primera y Segunda División, por presentar un recurso en contra de lo que marcan las leyes y de las competencias que ostenta el CSD.

Sigue los temas que te interesan