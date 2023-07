Osasuna disputará la Conference League: el TAS le da la razón y la UEFA levanta el castigo

La afición rojilla de Osasuna está de enhorabuena. Finalmente, el club navarro podrá jugar la próxima edición de la Conference League. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha aceptado las pruebas aportadas por la institución deportiva en su defensa y la UEFA ha decidido levantar el castigo. Osasuna estára en Europa en la temporada 2023/2024.

El pasado junio los inspectores del Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA aconsejaron la expulsión del equipo navarro de la próxima edición de la Conferencee League como sanción por el amaño de partidos en la temporada 2013/2014.



El club presentó alegaciones ante el Comité de Apelación del organismo, pero su recurso no fue tenido en cuenta y acudió al TAS.

[La juez del 'caso Osasuna' reconoce el "uso abusivo" de UEFA y FIFA ante la Superliga Europea]



El comunicado oficial de Osasuna:

"El Club Atlético Osasuna disputará la Conference League 2023/24, después de que en el día de hoy haya finalizado el procedimiento ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) por la fórmula de 'Consent Award'. A la vista de las nuevas pruebas aportadas por el club en la defensa de su participación en la competición, la UEFA ha concluido que Osasuna fue víctima de los hechos acontecidos hace casi una década y ha valorado la iniciativa que llevó a cabo la institución para esclarecerlos. En consecuencia, la UEFA considera a Osasuna apto para participar en la presente edición de la competición europea.

Osasuna, por lo tanto, estará presente el próximo 7 de agosto en el sorteo del playoff de la Conference League que se disputará los días 24 y 31 de agosto. La decisión de la UEFA y la ratificación del TAS ponen el punto y final, tanto en los tribunales ordinarios como en la justicia deportiva, a la lucha que la entidad ha mantenido durante los últimos dos meses en defensa de sus derechos y los de sus socios.

Apertura de expediente por acudir a la justicia ordinaria

Por otro lado, la UEFA ha abierto un procedimiento disciplinario a Osasuna por acudir a la justicia ordinaria en este proceso, el cual no impedirá la participación del club en la Conference League. El club aceptará la penalización que le imponga la UEFA, ante la cual no presentará recurso, y ha manifestado su compromiso al máximo organismo del fútbol europeo de no elevar a la justicia ordinaria cuestiones del ámbito deportivo".

