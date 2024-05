El Real Madrid sigue de fiesta y le endosa una 'manita' al Alavés al ritmo de Vinicius

Real Madrid

Alavés

Al Real Madrid tan sólo le quedan por delante 'pachangas' de verano en La Liga. Con el título en el bolsillo y la celebración ya hecha, las pocas jornadas que le restan a los de Ancelotti van a ser una mera preparación para lo realmente importante, la final de Champions el próximo 1 de junio. [Así vivimos la victoria del Real Madrid ante el Alavés]

Aún así, los blancos tienen puesto el piloto automático, ese que casi sin querer y por pura inercia les hace seguir ganando partido tras partido. Eso es lo que sucedió ante el Deportivo Alavés. El Real Madrid aplastó a los blanquiazules sin apenas despeinarse, con los titulares jugando a medio gas y sin tener que meter la pierna más de la cuenta para evitar sustos.

El Bernabéu disfrutó con el espectáculo previo en el que el club ofreció las 36 Ligas y posteriormente se divirtió viendo cómo los goles iban cayendo uno tras otro en la primera mitad. Primero Bellingham, después Vinicius y más tarde Valverde con un misil imparable dejaron todo visto para sentencia muy pronto.

Vinicius besa el escudo del Real Madrid. REUTERS

Todo fueron buenas noticias para el Real Madrid en este encuentro intrascendente. Incluso Thibaut Courtois se sumó al festival con varias paradas inverosímiles a lo largo del encuentro que demostraron que pese a su lesión de larga duración sus cualidades siguen intactas.

Es el gran debate que se ha abierto hasta la final, si Lunin o Courtois. A tenor de la actuación del belga, la balanza puede empezar a decantarse para "el mejor portero del mundo" como dice Ancelotti. La fiesta se completó en la segunda mitad y los blancos siguen ganando confianza de cara a la Champions.

Una apisonadora

Se podía pensar que el Real Madrid iba a entrar frío al partido. Las circunstancias invitaban a ello, ya no había nada en juego e inevitablemente todo el mundo está pensando en no hacer un esfuerzo más de la cuenta porque la final de la Champions aparece no muy lejos en el horizonte.

Es cierto que el Alavés avisó con una gran doble ocasión nada más comenzar ante la que respondió Courtois ya de manera brillante, pero enseguida los de Ancelotti demostraron que todo aquello era simplemente un espejismo porque se hicieron con el mando del partido.

En la primera ocasión clara para el Real Madrid llegó el primer gol del partido. Al paso por el minuto 10 de juego, Toni Kroos volvió a ejercer de jefe y se convirtió en asistente. Puso un balón espectacular al área, donde estaba Bellingham, y el inglés remató haciendo un escorzo.

Bellingham ejecuta el disparo de su primer gol. REUTERS

El esférico salió despedido de la pierna de Jude de tal forma que describió una parábola imposible para el guardameta del Alavés y terminó colándose en la portería vitoriana. Parecía por el gesto que Bellingham había querido centrar en su toque, pero en su lugar le salió un golazo que le acercaba a la pelea por el Pichichi.

El campeón de Liga se hizo con el mando de manera indiscutible y el Alavés dejó de dar señales de vida en ataque. Ante este panorama no cabía otra posibilidad que el segundo gol del Real Madrid.

Vinicius no entiende de relajación ni de partidos amistosos. Bellingham filtró un gran balón dentro del área para Camavinga, el francés puso el pase de la muerte y en el área pequeña, como si fuera un '9', apareció Vinicius para remachar y ampliar las diferencias para los locales.

Fede Valverde celebra su gol con rabia. REUTERS

El partido empezaba a estar encaminado y el Bernabéu vivía una fiesta, y a ella no quiso faltar Courtois. Como si tuviera que reivindicarse antes de la final de Champions, el belga volvió a hacer otra gran parada al lanzamiento de Hagi desde fuera del área para demostrar que está listo para lo que haga falta.

Todavía iba a haber tiempo para algo más antes del descanso. Hacía mucho tiempo que no se veía a Fede Valverde sacar su cañón a pasear, así que encontró la ocasión perfecta para hacerlo y con un derechazo increíble hizo el tercero para cerrar cualquier esperanza de los vitorianos.

Más de Vinicius

Apenas había más motivación para la segunda parte que la de ver si Bellingham marcaba más goles y se metía de lleno en la pelea por el Pichichi. El inglés tenía ansia por ver puerta más veces y ampliar su cuenta goleadora, y durante el partido reclamó en varias ocasiones el pase a sus compañeros en distintas ocasiones.

Mientras tanto, Courtois se iba a volver a exhibir. De nuevo Hagi intentó hacer daño, esta vez con un disparo terrorífico abajo, donde le duele a los porteros, pero ahí llegó Thibaut con otra gran estirada para mantener su portería a cero. Otra más del belga mientras Lunin miraba desde el banquillo.

El momento en el que Vinicius marca su segundo gol. REUTERS

El Real Madrid tenía preparado para esta segunda parte lo que restaba del festín. Fue Vinicius el que amplió todavía más las diferencias con un golazo marca de la casa. Un disparo colocado que se coló por la escuadra tras un tiro a la media vuelta y previo pase de Bellingham.

Los blancos no bajaron el ritmo en ningún momento e hicieron sangre de un Alavés que estaba en la lona. Llegaron los cambios y uno de los nuevos como Arda Güler demostró tener algo diferente. Cada vez que el turco juega, consigue marcar, y volvió a hacer gala de su olfato con un disparo imparable tras la buena jugada de Rodrygo.

Güler celebra su gol ante el Alavés. REUTERS

Sigue el cuento de hadas para el Real Madrid mientras espera lo importante de este tramo final de la temporada, la final de la Champions.

Real Madrid 5 - 0 Alavés

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao (Rüdiger, m.72), Nacho, Mendy; Camavinga (Güler, m.62), Kroos (Ceballos, m.72), Fede Valverde (Mario Martín, m.82), Bellingham; Vinícius y Rodrygo.



Alavés: Jesús Owono; Gorosabel (Tenaglia, m.62), Abdel Abqar, Rafa Marín, Rubén Duarte; Antonio Blanco, Ander Guevara (Guridi, m.62), Ianis Hagi (Panichelli, m.71); Alex Sola (Alkain, m.62), Luis Rioja y Samu Omorodion (Abde Rebbach, m.78).



Goles: 1-0, m.10: Bellingham. 2-0, m.27: Camavinga. 3-0, m.45 (+1): Valverde. 4-0, m.70: Vinícius. 5-0, m.81: Güler.



Árbitro: Busquets Ferrer (Comité Balear). Mostró cartulina amarilla a Vinícius (52) por el Real Madrid; y a Duarte (50) por el Alavés.



Incidencias: encuentro correspondiente a la trigésimo sexta jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el Santiago Bernabéu ante 68.954 espectadores. Los campeones de LaLiga ofrecieron el título a la afición madridista. Se guardó un minuto de silencio en memoria del argentino Cesar Luis Menotti.