Se abre una nueva puerta para el 'Landismo' después del Tour: "El equipo quiere que vaya a La Vuelta"

El Tour de Francia que ha hecho Mikel Landa no ha sido precisamente el esperado por él y por todos sus seguidores. El ciclista vasco no ha podido aguantar prácticamente ningún día con los mejores en los días de alta montaña y pronto se descolgó de la pelea por la clasificación general, así que su paso este año por la ronda gala ha sido de puntillas.

No en vano, Landa ha terminado en el puesto 19 en la clasificación general de la ronda gala, aunque en su equipo, el Bahrain - Victorious, los focos los han centrado otros compañeros. Pello Bilbao terminó en un meritorio sexto puesto en la general y además se hizo con una victoria de etapa, al igual que Matej Mohoric, que levantó los brazos al imponerse a Kasper Asgreen en la jornada 19.

Como consecuencia de este rendimiento, ahora el equipo quiere que Mikel Landa prolongue un poco más su temporada y acuda a La Vuelta a España para tratar de hacer un buen papel y resarcirse. Él mismo lo confesó al término de la penúltima etapa del Tour de Francia, en la que finalizó a más de 9 minutos de Tadej Pogacar.

[Tadej Pogacar se toma la revancha ante Vingegaard y consigue la victoria en la penúltima etapa del Tour]



"El equipo quiere que vaya a La Vuelta, pero me lo pensaré. No sé con qué planes iría, pero ahora mismo ni me lo planteo", confesó el ciclista alavés sobre su posible presencia en la ronda española. La Vuelta arranca el próximo 26 de agosto, por lo que todavía el escalador tiene tiempo suficiente como para pensar qué hacer en el tramo final de la temporada.

Ganador de etapa tanto en La Vuelta como en el Giro de Italia, y podio en la ronda italiana en dos ocasiones, Landa sabe que tiene a toda una legión de aficionados enfervorecidos esperando su confirmación en la próxima Vuelta a España. El alavés es uno de los ciclistas más queridos por la hinchada y los fans esperan que se pueda reproducir un nuevo brote de 'Landismo' en la carrera nacional.

Su futuro

Preguntado sobre su actuación en el presente Tour de Francia, Landa es consciente de que no ha podido rendir al máximo tal y como él mismo confesó: "Tuve un problema y aguanté, pero no pude estar a mi mejor nivel. Ha sido un Tour complicado, ya que desde el principio no me encontré bien".

Por otra parte, todavía se desconoce qué es lo que pasará con el futuro del corredor vasco, ya que termina contrato al final de esta temporada con el Bahrain - Victorious. "Ahora estoy centrado en el Tour de Francia. El tema del interés de otros equipos por mí es algo que pertenece al trabajo de mi mánager", comentó en unas declaraciones para el medio Sporza.

Mikel Landa, antes de una etapa en el Tour de Francia 2023. EFE

Su nombre se ha asociado al equipo Soudal - Quick Step, escuadra en la que compite el actual campeón del mundo y de La Vuelta a España, Remco Evenepoel. "Es bueno sentir el interés de un equipo así. Podría ayudar a Remco. Me gusta la forma en la que corre y su carácter. ¿Por qué no correr juntos?", dijo alimentando las especulaciones.

