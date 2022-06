Enric Mas, confianza plena para el podio del Tour: "He mejorado mi forma de trabajar en los entrenos"

Enric Mas (Artà, 1995) llega al Tour de Francia con la confianza "10 sobre 10". Así es cómo define el corredor del Movistar Team sus sensaciones antes de arrancar el reto más importante de la temporada. Su presencia en la ronda francesa tiene el mismo objetivo que estos últimos años, alcanzar el podio en los Campos Elíseos de París.

Serán tres semanas de dura batalla en las que Mas tendrá que aprovechar las pocas oportunidades que le generen los Tadej Pogacar, Primoz Roglic y compañía. Sin embargo, el mallorquín se mantiene muy confiado en sus opciones y explica que ha mejorado su forma de encarar los entrenamientos y que eso le ha generado más confianza. A pesar de que no haya podido brillar en este 2022 como le hubiera gustado por las caídas en carreras como la Vuelta al País Vasco o Dauphiné.

No obstante, en Movistar el apoyo sigue siendo total como demuestra esa renovación anunciada hace unos días hasta el 2025. Será un Tour diferente para Enric sin la presencia de Alejandro Valverde, con ambición por la etapa del pavé y con el miedo a no entrar en la lista negra de la Covid-19. EL ESPAÑOL habla con Enric Mas antes de la Grand Depart en Copenhague en la rueda de prensa previa concedida por el corredor telefónico.

Un Tour de Francia sin Valverde

"Se va a notar su falta. Alejandro es un corredor que como persona y como corredor a mí me ayuda mucho. Además es una persona que hace equipo, tengo mucha confianza en él. Claro que se va a notar. Pero estamos aquí un equipo muy bueno, hemos trabajado muy duro y hemos estado muy bien en las últimas concentraciones en altura que hemos hecho. Tenemos el mejor equipo que podríamos tener en la salida de Copenhague".

Mejora respecto al 2021

"He mejorado mi manera de trabajar en los entrenamientos, sentir la confianza de que lo que estás haciendo de verdad sirve para ir a más y para llegar en forma a las carreras a las que he ido. No hemos podido sacar ese resultado, pero dentro del equipo saben la forma estaba ahí".

Enric Mas en la Flecha Valona 2022. Sprint Cycling Agency / Movistar Team

Sensaciones para la crono final

"Sabemos que es una contrarreloj que será rápida y que llega en el último día. La hemos analizado, tenemos confianza en hacerlo muy bien. Sabemos que es larga y después de 20 días se puede notar. Creo que no se van a sacar muchas diferencias respecto a la general y que no va a hacer mucho daño en el Top10. Sí que es verdad que puede haber sorpresas como pasó en el 2020, pero yo creo que después de un Tour tan duro y largo, no creo que se puedan cambiar muchas posiciones. Tenemos mucha confianza y mucha ambición por esa crono".

Necesidad de puntos en Movistar

"En el Tour de Francia los puntos son importantes. En las grandes están muy repartidos, pero lo que cuenta es el resultado final. Por etapa se reparten pocos en comparación con los que se dan en otras carreras y si intentamos buscar un buen puesto en la general los puntos que saquemos de ahí serán buenos para el equipo".

El año de dar el paso

"Me encantaría que fuera este el año. Hemos trabajado muy duro desde el principio de temporada hasta ahora. Es verdad que las caídas han afectado algo a los entrenamientos, pero ante eso no se puede hacer nada. Desde Dauphiné hasta aquí ha sido recuperar y ponernos bien para el Tour de Francia".

El nivel de confianza

"Mi nivel de confianza es 10 sobre 10 e incluso más porque la forma estaba. Las caídas nos han privado de sacar un buen resultado en algunas carreras. El nivel lo tenía, pero la mala suerte esperamos que se haya terminado".

Enric Mas antes de una etapa con el equipo Movistar Movistar Team

Demandas de ser más agresivo

"Sé que la afición espera mis ataques, pero después es Enric Mas quien tiene que decidir. Tenemos que tener en cuenta los corredores que hay y es fácil estar viendo la televisión y pedir que arranque un ciclista. Si puedo y tengo fuerzas y si veo que va a ser un buen resultado para mí y para el equipo voy a ser el primero que voy a arrancar. Pero atacar para la afición también tiene sus riesgos. Estamos aquí para el podio y no voy a arrancar porque sí. Eso va a ser algo que me salga de dentro o que hayamos hablado con el equipo. Si no he arrancado hasta ahora no es porque no he querido, es porque no he podido".

Perder el podio por atacar el amarillo

"Necesitamos puntos para el equipo. Si un día vemos que el amarillo está al alcance y hay una oportunidad buena pues se va a hacer y lo vamos a intentar. Pero si digamos que está el podio en la mano y por un movimiento lo pierdes pues el equipo que necesita esos puntos le vas a perjudicar y sería una inconsciencia por mi parte. Estamos aquí para estar en el podio y el maillot amarillo es uno de esos tres puestos. Vamos a intentar dar espectáculo y a disfrutar.

Aspiraciones para el Tour de Francia

"Venimos con la confianza al 100%. Está súper alta. He podido recuperar durante estas semanas tras el Dauphiné y confiamos en un buen resultado".

Éxitos mallorquines en París

"Si me comparo con la Champions de Marco Asensio o el Roland Garros de Nadal, entonces tengo que estar en el podio con el maillot amarillo. Eso lo firmo ahora mismo. Sería un sueño para mí y seguro que también para las islas y ojalá sea así".

La presencia de la Covid-19

"Este Tour vuelve a estar marcado por esa pandemia que apareció en 2020. Aquí en el equipo estamos haciendo todo lo posible para no cogerlo, tomando todas las precauciones. Todos los equipos están haciendo lo mismo. Hay cosas que no se pueden controlar y se te van de las manos, pero intentamos hacer todo perfecto. Después de todos estos positivos que han salido hasta ahora ojalá no haya ninguno más y podamos terminar el Tour sanos y salvos en ese tema que es muy serio".

Enric Mas al frente del Movistar en un entrenamiento en Almería Movistar Team

Poco protagonismo español

"Ayer lo comentábamos en el autobús tomando un café que en comparación con otros años que había más de 40 era una barbaridad de diferencia. Antes venían más equipos españoles y eso se nota. Esperemos que sea cosa solo de este año. 9 corredores de 176 es verdad que es muy poco, somos casi minoría. Es verdad que vienen corredores jóvenes muy buenos como hemos visto en los campeonatos. Poco a poco irán creciendo y en pocos años estarán en el Tour de Francia".

Qué etapa tienes señalada

"No es que me vaya mejor a mí, pero tengo en mente la etapa del pavé. Sinceramente me motiva mucho. A lo mejor llego ahí y pierdo una minutada, pero espero que no sea así. Recuerdo cuando iba a correr a Bélgica cuando estaba en Quick Step que, no era el mismo tipo de pavé, pero había carreritas algo similares. Al no ser clasicómano me motivaban porque era algo que aprender. Hemos estado viendo los tramos y alguno que se parecen a los tramos buenos de la Paris-Roubaix. Es la primera etapa en la que tengo el ojo puesto. No para ganar ni mucho menos, pero sí para hacer un buen resultado".

En qué ha cambiado Enric en Movistar

"Ahora tengo más confianza y eso lo he generado yo mismo entrenando y con buenos resultados como en La Vuelta del año pasado. Ha habido una cosa que me ha marcado que es llegar con buenas sensaciones a las carreras de este año. Cada temporada vas conociendo carreteras, puertos, etapas y vas cogiendo esa experiencia".

Vivir un Tour día a día

"Hay días que te sientes desesperado, otros que te sientes eufórico, días que te sientes reventado y que no puedes más. Es una montaña rusa. Hay días que todo va bien y que todo va perfecto, y días que no sale nada, que tienes caídas, que te duele el estómago. Son tres semanas en las que te puede pasar cualquier cosa, que no descanses bien o que hagas todo perfecto y luego no rindas bien. Son emociones diferentes. Tienes que intentar ser muy regular siempre. En los días buenos y en los días más bajos. Es una experiencia muy grande. Podría coger un boli y un cuaderno y apuntar un millón de cosas de las que pasan en un Tour de Francia".

