Roberto Bautista, positivo en Covid-19, también se retira de Wimbledon

Tras una jornada de aparente tranquilidad, vuelve el nerviosismo por el coronavirus en Wimbledon. El motivo ha sido el positivo de Roberto Bautista, el tercer tenista del cuadro masculino contagiado de Covid-19. El español ha anunciado en redes sociales su retirada del torneo antes de disputar la segunda ronda.

Bautista, por tanto, no se enfrentará este jueves contra el colombiano Daniel Galán, que avanza a tercera ronda del torneo del All England Club. De esta manera, el cuadro masculino se ve casi huérfano de tenistas españoles con Carlos Alcaraz y Rafa Nadal como únicos representantes.

"Hola a todos, tristemente hoy he notificado a la organización de Wimbledon mi baja en la competición. Ayer empecé a no encontrarme muy bien y, tras hacerme el pertinente test, he dado positivo en Covid-19", escribió Bautista en su cuenta de Instagram.

El tenista de Castellón de la Plana añadió: "Estaban siendo días buenos tras la lesión y, afortunadamente, los síntomas no son muy graves, pero creo que es la mejor decisión. Gracias a todos por vuestro apoyo siempre. Espero volver a estar en pista pronto".

Crece la polémica en cuanto a los casos de coronavirus. A comienzos de semana se anunció la retirada de Marin Cilic y Matteo Berrettini por sus positivos en Covid. El de Bautista se suma a estos, lo cual genera cierto revuelo por los cambios en las medidas que pueda implementar la organización de Wimbledon.

Responsabilidad de los tenistas

Hay que recordar que hasta ahora se ha dejado en manos de los propios tenistas la responsabilidad de comunicar sus positivos y jugar o no estando contagiados. Bautista, como el croata y el italiano, parece haber tomado la decisión de no seguir compitiendo para no poner en riesgo a sus compañeros.

El valenciano se ve obligado a retirarse de Wimbledon solo 48 horas después de dar su opinión sobre las bajas de Cilic y Berrettini. "Me parece perfecto que la organización deje tomar la decisión al jugador en función de cómo se siente", sostuvo entonces. Además, aseguraba creer que "si tuviera Covid, jugaría. Ya he jugado muchas veces en mi carrera enfermo o con fiebre". Finalmente, no ha sido así.

