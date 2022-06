Ilnur Zakarin, víctima del veto al ciclismo ruso: adelanta su retirada por la exclusión del Gazprom

Ilnur Zakarin cuelga la bicicleta. Uno de los mejores ciclistas rusos de este siglo deja el ciclismo profesional antes de lo previsto, ya que se había marcado el final de este 2022 como la fecha para poner pie a tierra de forma definitiva. El ciclista del Gazprom, equipo que no puede competir por el veto de la UCI a los equipos del país de Vladimir Putin, ha decidido esta semana que no volverá a correr debido a que no parece que pueda cambiar su situación.

"Anuncio oficialmente mi retiro de la carrera deportiva ciclista. He tenido más de 20 años de diferentes competencias, éxitos y obstáculos, logros y fracasos. Ahora estoy listo para seguir adelante. Esta es una nueva etapa y un nuevo comienzo", exponía Zakarin en una publicación en su cuenta de Instagram. Ahí anunciaba también la creación del Inex Clubes, un proyecto personal con el que transmitir su pasión por este deporte en Chipre, donde vive actualmente.

Nacido en Naberezhnye-Chelny hace 32 años, Zakarin se mantuvo durante toda su etapa profesional como un aspirante a la victoria de una gran vuelta. Consiguió ser tercero en La Vuelta de 2017, así como ganar una etapa del Tour en la ascensión a Finhaut-Emosson en 2016. En el Giro se llevó dos victorias parciales, una en el Lago Serrú en 2019 llegando por delante de Mikel Nieve y Mikel Landa y otra en Imola en la edición de 2015.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ильнур Закарин (@zakarin444)

Zakarin pasó principalmente toda su carrera deportiva en el Team Katusha, siendo el más importante del equipo ruso junto al español Joaquim Rodríguez. En sus dos últimas temporadas pasó por el CCC polaco y regresó a Rusia con el Gazprom. En 2022 se le vio en la Vuelta a la Comunidad Valenciana donde tuvo una participación discreta. Tras eso, llegó el veto con el que ha acabado una carrera en la que le faltó alguna victoria más de calidad.

En sus mejores temporadas, Zakarin demostró ser un sólido escalador, con el fondo suficiente para llegar a una tercera semana de gran vuelta y defendiéndose contra el reloj. Su talón de Aquiles siempre fueron los descensos, pues su fuerte caída en el Giro 2016 lo atemorizó cada vez que la carretera se echaba para abajo. 2017 fue su mejor curso con el quinto puesto en Italia y el tercer cajón del podio de La Vuelta por detrás de Chris Froome y Vincenzo Nibali.

Sobre la guerra, Zakarin nunca se ha pronunciado de forma pública. Lo único que ha criticado es la postura de la UCI por la que no ha podido despedirse en las carreteras. "Ya hace 50 días que mis compañeros de equipo del Gazprom Rusvelo Team y yo hemos visto revocado nuestro derecho a hacer nuestro trabajo. Hemos visto nuestros salarios y nuestras metas suspendidas. Esperamos y trabajamos con vosotros y la CPA de manera profesional, pero ahora deben asumir sus responsabilidades y resolver nuestra situación", exponía el 20 de abril.

[Más información: El increíble avance de la recuperación de Egan Bernal: no se descarta un regreso esta temporada]

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan