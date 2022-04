El desfibrilador de Sonny Colbrelli: no podrá volver a correr a no ser que cambie de licencia de país

El pasado 21 de marzo el corazón de Sonny Colbrelli se paró en la meta de Sant Feliu de Guíxols durante la Volta a Cataluña. Desde ese momento, lo más importante era que el ciclista del Bahrein pudiera volver a la vida normal y poco a poco lo está haciendo. Aunque hay algo que seguramente no pueda volver a hacer: competir en un esprint como hizo ese día contra Michael Matthews. El campeón de Europa no tendrá permiso en Italia para correr con el desfibrilador subcutáneo que le han colocado.

Su país de origen tiene una política muy estricta respecto a casos como el del también campeón de Italia. Cualquier deportista que lleva un desfibrilador no puede participar en competiciones de alto nivel deportivo, según la ley italiana. Le ha sucedido lo mismo que a Christian Eriksen, que tuvo que abandonar el Inter de Milán para poder volver a jugar al fútbol con el DAI. La única solución a corto plazo para Colbrelli sería correr con la licencia de otro país.

Lucio Mos, presidente de la Sociedad Italiana de Cardiología Deportiva, analizó la situación del ciclista italiano en La Repubblica donde fue muy claro: "Sonny no podrá volver a correr, al menos en Italia. Los protocolos italianos de hecho le impiden volver a practicar un deporte que es exigente desde el punto de vista cardíaco con un desfibrilador. Nuestros protocolos respecto a los desfibriladores son extremadamente estrictos, más que en el extranjero".

Sonny Colbrelli con la medalla de oro del Europeo de ciclismo de 2021. AFP7 / Europa Press

"Sonny sobre todo necesita un período de tranquilidad. La vida es lo más importante", exponía La Gazzetta dello Sport sobre el estado de salud del transalpino. No cabe duda que este padre de dos hijos piensa por encima de todo en seguir viviendo, algo que si esa parada cardíaca hubiera sucedido durante un entrenamiento o en otra carrera quizá no habría podido decir lo mismo.

El DAI

El campeón de Europa pasó por el quirófano en Padua tras perder el conocimiento y sufrir convulsiones espasmódicas, tal y como informó su equipo. Allí estuvo una semana ingresado en el centro médico italiano. Acompañado por su familia y seres queridos, Colbrelli se sometió a una evaluación cardiovascular coordinada por el doctor Domenico Corrado, una eminencia en la investigación de la miocardiopatía arritmogénica.

El corredor de Brescia pasó con éxito la evaluación clínica, pero para poder seguir haciendo vida normal tendría que implantarse un desfibrilador subcutáneo. El aparato, que se coloca en el pecho y tiene el tamaño de una pelota de tenis, controlará los latidos de Colbrelli para detectar cualquier anomalía en el ritmo cardiaco. En ese caso, el dispositivo está programado para emitir descargas eléctricas que corrijan los latidos del ciclista de 31 años.

Un DAI (desfibrilador automático implantable) en una radiografía Cirugía Cardiovascular Sevilla

Colbrelli comenzaba así un lento proceso de rehabilitación en casa, junto a su familia, lejos del quirófano que ha cambiado su vida para siempre. Por otro lado, queda por ver si la UCI podría ahora autorizar a Colbrelli a reanudar la competencia fuera del territorio italiano con un desfibrilador. Está claro que no podrá hacerlo corriendo bajo la bandera italiana que ha portado durante toda su carrera. Un cambio al que se ha sometido el ciclista del INEOS, Pavel Sivakov, que ya no es ruso, si no francés.

Sin ejemplos

Tal y como informaba Lucio Mos, Colbrelli también tendrá que "encontrar un médico deportivo que asuma la responsabilidad de prepararlo para el deporte". Italia va a actualizar los protocolos en 2022, pero no se plantean cambiar su forma de actuar ante los deportistas que llevan un DAI. "Teóricamente, con un desfibrilador, sobre todo después de las actualizaciones que prevemos este año, se podrá por ejemplo jugar al golf. El ciclismo está absolutamente excluido", concretó.

Si en el fútbol este riesgo se debe a los choques de juego, en el ciclismo lo provocan las posibles caídas. Además, los ciclistas tienen momentos en los que mantienen sus pulsaciones por encima de las 180. Si el DAI piensa que hay taquicardia y lanza el chispazo, el deportista sentirá como una patada en la boca del estómago.

Sonny Colbrelli con el maillot de la selección italiana Europa Press

No hay registros de ciclistas que hayan corrido con desfibrilador, por lo que la opción que ven en Italia es esperar a que las pruebas demuestren que el problema que provoca estas arritmias no es genético, si no que haya sido por alguna alteración de un virus. De esta manera, le podrían retirar a Colbrelli el DAI y correr sin problemas.

Pero es tal el amor de Colbrelli por la bicicleta que este domingo, tras ver el Tour de Flandes que hubiera deseado correr, salió de casa. No quiso ser reconocido, con una gorra en la cabeza, gafas oscuras y mascarilla. Así acudió al Granfondo Colnago de Desenzano para animar a su hermano Tomás. Este ciclista aficionado de 25 años acaba de ganar una carrera en Mountain Bike. Colbrelli no tiene restricciones particulares, excepto la de una vida normal: la deportiva se evaluará más adelante.

