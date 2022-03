Sonny Colbrelli evoluciona favorablemente: será sometido a más pruebas en las próximas horas

Llegan buenas noticias sobre el estado de salud de Sonny Colbrelli. El ciclista italiano del equipo Bahrain Victorious dio el gran susto de la jornada al término de la primera etapa de la Volta a Cataluña. Nada más cruzar la línea de meta, sufrió un desvanecimiento grave fruto de una parada cardiorrespiratoria.

Sin embargo, su estado evoluciona favorablemente tal y como ha informado la formación árabe en la mañana de este martes. Todas las pruebas a las que le han sometido no han dado ningún resultado anómalo y todo sigue por los cauces correctos. No obstante, el corredor será sometido a nuevas pruebas para intentar conocer el origen del síncope que sufrió este lunes.

Sonny Colbrelli fue uno de los grandes nombres del estreno de la ronda catalana, ya que estuvo en la pelea por la victoria de la primera etapa con Michael Matthews. Sin embargo, el corredor italiano terminó sucumbiendo en los metros finales de un bonito sprint que puso el cierre a una primera jornada de mucha emoción.

Michael Matthews celebra su victoria en la primera etapa de la Volta a Cataluña 2022 Europa Press

Al poco de consumarse la llegada, mientras Matthews estaba el podio celebrando su victoria, saltaba la noticia de los problemas de Colbrelli. El corredor del Bahrain Victorious sufrió un paro cardiaco y tuvo que ser reanimado gracias a la rápida y brillante actuación de los servicios médicos de la carrera catalana, que demostraron la propia eficacia de una prueba de primer nivel internacional.

Nada más conseguir su estabilización, Colbrelli fue trasladado a un hospital de Girona para ser sometido a varias pruebas que pudieran dar explicación a lo sucedido. También se prosiguió con los cuidados médicos para evitar una recaída. En la mañana de este martes, el equipo Bahrain Victorious informó de cuáles habían sido los avances.

"Tras ser ingresado en el Hospital Universitario de Girona Doctor Josep Trueta, Sonny Colbrelli estaba consciente y se sentía bien. Desde entonces ha estado en contacto con familiares y amigos mientras se recupera en el hospital. Hoy se le realizarán más pruebas para descubrir la causa del incidente de ayer. Todas las pruebas cardíacas realizadas anoche no mostraron signos de preocupación o de compromiso de las funciones. Se informará de las novedades".

Una evolución muy positiva

La evolución de Colbrelli es positiva y el corredor se encuentra muy animado y levantando la moral de todos aquellos que se acercan para interesarse por su estado de salud o que se han puesto en contacto con él en las últimas horas. De hecho, ha querido mejorar el ambiente a su alrededor haciendo algunas bromas y pensando ya en su regreso a la bicicleta.

El ciclista italiano ya manifestó en la jornada de ayer su bienestar tras mantener una conversación con varios profesionales del medio italiano de La Gazzetta dello Sport a través de unos mensajes que fueron publicados este lunes: "Estoy aquí en el hospital, descansando, no recuerdo nada... Solo crucé la meta, me detuve, tomé agua y me desplomé. Luego el vacío, y me desperté en el hospital. Ahora estoy aquí, me tienen monitoreado. Fue un susto grande, pero ya estoy pensando en cuándo puedo volver al grupo".

Sonny Colbrelli con la medalla de oro del Europeo de ciclismo de 2021. AFP7 / Europa Press

El actual campeón de Europa y ganador de la última edición de la Paris-Roubaix está bajo el control del equipo médico del hospital de Girona en el que fue ingresado tras su incidente. Además, también está bajo la supervisión del líder de los galenos del Bahrain Victorious, Daniele Zaccaria, jefe de personal que controla la salud de todos los corredores.

Zaccaria, tomó un vuelo desde Italia hacia España nada más conocerse la situación. De hecho, el El médico del equipo pudo hablar por teléfono con Colbrelli, quien le afirmó estar tranquilo y quién le hizo saber su frustración tras no haber podido ganar la etapa. Una queja en tono de broma que hacía ver que su ánimo era positivo tras haber rozado la muerte muy de cerca.

