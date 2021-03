10 de 13

Unas declaraciones de Rafa Nadal han llamado la atención este fin de semana. La relación que mantiene el 'Big Three' del tenis entre sí ha despertado muchos rumores en los últimos años. Se ha hablado de que el vínculo entre Rafa Nadal y Roger Federer se ha consolidado, llegando a ser muy buenos amigos. Sin embargo, y aunque el español no lo ha desmentido, sí que ha querido aclarar algunas cosas. El balear ha explicado que aunque se llevan bien, no llegan a ser "amigos íntimos" y esto se debe a un claro motivo: pese a la buena sintonía, no dejan de ser rivales en las pistas.