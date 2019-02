Un ciclista británico denuncia que una furgoneta en España le tiró a un barranco

El mundo del ciclismo se convierte, cada día más, en un deporte de riesgo. Son muchos los ciclistas que han salido a entrenar con su bicicleta y han tenido que volver a casa después de pisar el hospital, el problema es que esto no se debe a sus caídas, sino a los atropellos que sufren.

Esta vez, Scott Auld ha tenido más suerte que muchos de sus compañeros. El ciclista británico del Ribble ProCycling se encontraba en España entrenando para el comienzo de la temporada. El británico sufrió el atropello de una furgoneta y terminó cayendo por un barranco.

Auld contaba su experiencia en una entrevita a Northern Echo: "Estábamos rodando uno al lado del otro en una curva en bajada de izquierdas, a 50-55 km/h. Una furgoneta venía en la otra dirección, con uno o dos metros dentro de nuestro lado de la carretera. Lo vi venir tan claro como el agua. Frenamos y por un momento pensé 'estamos perdidos'".

Scott Auld solo piensa en volver a entrenar

El británico continuaba sus declaraciones contando como terminó el accidente: "Iba el segundo y el retrovisor chocó con el brazo de mi amigo. Se rompió por completo. Cuando giré cortó mi rueda trasera y volé sobre mi amigo. Lo último que recuerdo fue volar hacia una señal y pensar 'esto realmente me va a doler'. Choqué con la señal y, al estar en España, donde las colinas son muy grandes, caí de costado y aterricé sobre rocas".

El ciclista se mostró muy descontento con la actitud de los conductores sobre este colectivo, recordando que, al igual que ellos es una persona, con familia, y que eso deben de pensarlo también: "Lo que más me molesta es la vista. No puedo ver nada. Tengo el brazo escayolado pero no me duele. El martes quiero andar un poco. Iré poco a poco pero quiero volver a entrenar tan pronto como sea posible, no quiero perder más tiempo por un estúpido accidente como este. La gente nos ve como ciclistas pero somos algo más que eso. Tengo familia. Dios no ha querido que fuese peor porque mi familia se habría quedado sin mí. Los conductores a veces no lo ven".

[Más información en: Un exciclista profesional es detenido en Italia por tráfico de cocaina]