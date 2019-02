Geraint Thomas confirma su presencia en el Tour y no correrá el Giro de Italia

Geraint Thomas ha desvelado durante su estancia en la Volta a la Comunitat Valenciana cómo será su calendario para la temporada 2019. "He estado muy tentado de acudir al Giro, pero no quiero sacrificar mis opciones en el Tour por nada del mundo", ha afirmado el galés.

Thomas ha preferido defender el título de campeón en el Tour de Francia a asaltar la maglia rosa que distingue al ganador del Giro de Italia, tal y como se había especulado en los últimos meses. El ciclista del Sky ha indicado que "quizá si no hubiese ganado el Tour en 2018 habría buscado Giro/Vuelta, pero habiendo ganado el Tour luciré el número uno a la espalda y sería triste no volver, y no volver al 100 por cien también".

El galés tendrá que compartir liderazgo dentro del equipo con la otra gran estrella, Chris Froome, quien ha planificado la temporada exactamente igual, por lo que habrá que ver cómo gestiona Dave Brailsford otro Tour de Francia con dos líderes peleando por el maillot amarillo.

Bernal, líder en el Giro

Con este desenlace, el conjunto británico ha tomado una decisión que puede afectar al presente y al futuro del equipo. Egan Bernal tomará los mandos por primera vez en una gran vuelta. El joven colombiano de 22 años tratará de asaltar la Corsa Rosa tras la 15ª plaza que obtuvo en el Tour de Francia.

Bernal se incorporó a la disciplina del conjunto Sky después de despuntar en las categorías inferiores y dar el salto al Androni Giocattoli-Sidermec, el equipo profesional italiano de categoría Continental que le fichó.

[Más información: Geraint Thomas: de la pista a ganar el Tour con 32 años]