La Vuelta convierte a Enric Mas en una realidad

Hace un año, en la penúltima etapa de La Vuelta, Alberto Contador conseguía su última victoria como profesional en el Angliru. Con su retirada, el de Pinto dejaba al ciclismo español huérfano de un líder que pudiera luchar por la general. "¿Quién ocuparía su lugar?", se cuestionaban los aficionados; una pregunta que le trasladaron al propio Contador.

El madrileño no tuvo ninguna duda y señaló a Enric Mas como su sustituto: "Creo que ese corredor puede marcar una época en el ciclismo español. Es el corredor perfecto para una carrera de tres semanas. Es jovencísimo; con un cuerpo ligero, pero a la vez suficientemente fuerte para defenderse en la contrarreloj. Técnicamente es muy bueno, y se está viendo que tiene una capacidad de recuperación impresionante... Yo únicamente hablo de lo que he visto en la Fundación, la capacidad de recuperación que tenía, como rendía en ciertas carreras que se asemejan más a vueltas y por eso lo pienso. Si sigue con la misma progresión, yo creo que puede ser un buen relevo".

Un año después, y también en la penúltima etapa, Enric Mas ha conseguido la victoria en el Coll de la Gallina. Este triunfo ha alzado al ciclista de 23 años como segundo en la general y todo parece indicar que, tal y como decía Contador, será una de las bazas del ciclismo español en las próximas grandes vueltas.

"¿El nuevo Contador? No, yo soy Enric Mas. Solo me gustaría conseguir sus victorias y también me gusta como corre, pero me quedo con lo que tengo", ha dicho el mallorquín tras su gesta. "Soy joven, estoy disfrutando de la Vuelta y no tengo palabras", añadía. Alberto Contador, por su parte, declaraba sentirse orgulloso de él hace unos días.

Enric Mas también confía en Marc Soler

Por suerte para Enric Mas, ha sabido digerir las palabras de Contador con una gran madurez: "Es un orgullo. Presión no tengo, me meto yo la mía. La gente, por ahora, no me la mete. Así que es un orgullo que la gente diga esto", decía. "No he mirado mucho las clasificaciones de los debutantes, pero el ciclismo del futuro español está asegurado. Tenemos buenos corredores para hacerlo bien. Si tengo que decir un nombre me quedaría con el de Marc Soler, lo hará muy bien y yo espero estar también en ese grupo", agregaba añadiendo a más aspirantes a tomar el relevo del de Pinto.

Se quedó fuera del equipo para el Tour

Aunque esta año Enric Mas dijo que estaba preparado para correr en el Tour de Francia, su equipo, el Quick-Step Floors, finalmente no le seleccionó. Esto le disgustó bastante, pero tal vez ahora agradezca esta decisión ya que ha llegado más fresco a La Vuelta.

Joan Llaneras, bicampeón olímpico y siete veces campeón mundial de ciclismo en pista, ha querido destacar el segundo puesto conseguido por Enric Mas en la clasificación virtual de La Vuelta ya que, según él, ha corrido sin equipo.

Habrá que ver si en el futuro su equipo apuesta definitivamente por él o si opta por cambiar de aires. Al ser cuestionado por esto allá por el mes de febrero, Enric Mas respondía: "En el Quick Step me siento muy cómodo, creo que es el mejor equipo donde puedo estar. Me dan confianza y todo lo que necesito para seguir creciendo".