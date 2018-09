Pinot se lleva la etapa y Yates casi sentencia La Vuelta en un mal día de Valverde y Mas

Simon Yates no quiso esperar al sábado y en Andorra abrió una brecha casi definitiva con Valverde y Mas. Los españoles y Miguel Ángel López no tuvieron su día y no pudieron ante un ataque lejano del ciclista del Mitchelton-Scott. Pinot, convertido en 'cazaetapas', se hizo con su segundo triunfo parcial el día que el británico mostró una gran superioridad a sus rivales por la general.

En La Rabassa fue curiosamente Nairo Quintana el que comenzó las hostilidades. El colombiano se llevó a rueda a Kruijswijk y Pinot. Sin embargo, el del Movistar una vez abierto el hueco dejó toda la responsabilidad al holandés y al francés. Por detrás, a falta de 10 kilómetros para la meta, saltaba la sorpresa al atacar Simon Yates.

El líder llegó fácil a cabeza de carrera y obligó a Nairo a esperar al grupo de Valverde. La Vuelta se le escapaba al equipo español, más aún después después de los problemas mecánicos del ganador en 2016. A pesar de ello, logró volver a entrar para ayudar a su compañero en la persecución del maillot rojo.

A pesar de ello, la diferencia iba aumentando y Yates sacaba un minuto a Valverde y Mas cuando la meta se encontraba a cinco kilómetros. El murciano veía también peligrar incluso su segunda plaza en beneficio de Kruijswijk. La táctica de Movistar volvió a fallar y el Mitchlton-Scott acariciaba La Vuelta.

19ª etapa de La Vuelta

El triunfo de etapa se lo llevó Pinot, tras soltar al holandés en el último kilómetro y ganar en el esprint a un Yates que consolidó su liderato a lo campeón y al ataque. Valverde llegó a 1'11" del ganador y, por lo menos, mantuvo su plaza en la general a pesar de también ceder 20 segundos con Mas y Miguel Ángel López.

Valverde y Mas se juegan el podio

La Coll de la Gallina será la batalla final, aunque la emoción estará más por el podio, del que se cae Enric Mas, que por un maillot rojo que tiene dueño británico. El sueño español se apaga en esta Vuelta, aunque todavía existe la posibilidad de meter uno o dos representantes en los cajones del próximo domingo en Madrid.

General de La Vuelta tras la 19ª etapa

Tras las victorias de Froome en el Giro y de Thomas en el Tour, Yates está cerca de firmar el triplete para Gran Bretaña. Tres corredores distintos, pero que demuestran la superioridad actual del ciclismo de las islas. No solo de Sky se vive y Simon ha demostrado que tiene una Grande en las piernas después de haber perdido el Giro cuando lo tenía en su mano. Ahora, el ciclista nacido en Bury y de 26 años tiene muy cerca rematar La Vuelta. Solo los 105 kilómetros que separan Andorra de La Coll de La Gallina amenazan su sueño.