LeBron James abandona los Lakers tras 8 temporadas y su futuro podría estar en los Warriors con Stephen Curry

LeBron James ha informado oficialmente a la directiva de Los Ángeles Lakers que no seguirá en la disciplina de la franquicia de cara a la próxima temporada.

La impactante noticia fue confirmada de primera mano por su representante de toda la vida, Rich Paul, a la prestigiosa cadena estadounidense ESPN, a escasas horas de que se abra el siempre frenético mercado de la agencia libre de la liga.

A sus 41 años, el legendario alero se prepara para disputar la que será su vigésima cuarta temporada en la NBA. Sin embargo, por primera vez en casi una década, no vestirá la icónica camiseta de los Lakers.

James cierra así un ciclo histórico de ocho años en California, donde dejó una huella imborrable al liderar al equipo hacia la conquista del decimoquinto anillo de la franquicia en la recordada 'Burbuja' de Orlando en 2020, derrotando en las Finales a los Miami Heat.

A pesar de su veteranía, el rendimiento de 'The King' sigue desafiando las leyes de la lógica deportiva. En la última campaña, el cuatro veces campeón de la NBA promedió unos notables 20.9 puntos, 6.1 rebotes y 7.2 asistencias por partido.

No obstante, el esfuerzo no fue suficiente para el conjunto angelino, que terminó cayendo eliminado ante los Oklahoma City Thunder en la segunda ronda de los playoffs, un desenlace que aceleró la decisión del astro de Akron de buscar nuevos horizontes.

La directiva de los Lakers intentó hasta el último momento convencer a LeBron para que extendiera su estancia en el Crypto.com Arena. Tras su negativa, la franquicia inicia de inmediato una nueva etapa de transición.

Afortunadamente para los de púrpura y oro, el equipo no se queda huérfano de liderazgo, ya que Luka Doncic se mantendrá como la principal cara visible y el eje absoluto sobre el cual se construirá el futuro del proyecto deportivo.

¿Rumbo a San Francisco?

Con la agencia libre abriendo sus puertas de forma oficial este mismo martes a las 18:00 hora del Este de Estados Unidos, LeBron James se convierte de manera inmediata en la pieza más codiciada del planeta basket.

El histórico jugador ha decidido explorar por completo todas sus opciones en el mercado y se sentará pacientemente a estudiar cada una de las ofertas de los equipos contendientes que estén interesados en hacerse con sus servicios.

Stephen Curry y LeBron James en uno de sus últimos encuentros. Ezra Shaw Getty Images

Entre los posibles destinos, hay un rumor que está acaparando todas las portadas en los medios estadounidenses: los Golden State Warriors. La franquicia de la Bahía, comandada por Stephen Curry, figura actualmente como una de las mejores posicionadas para incorporar al veterano jugador.

Ver a LeBron James y Stephen Curry compartir cancha con la misma camiseta no solo cumpliría el sueño de millones de aficionados, sino que alteraría por completo el equilibrio de poder en la Conferencia Oeste, prometiendo un cierre de carrera verdaderamente cinematográfico para dos leyendas del baloncesto.