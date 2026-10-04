Monbus Obradoiro - Real Madrid, baloncesto hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo de la Liga Endesa

El Monbus Obradoiro recibe al Real Madrid en la jornada 2 de la Liga Endesa. Tras arrancar la temporada con victoria, los gallegos buscarán dar la sorpresa ante un conjunto blanco que disputa su primer compromiso a domicilio. Exigente prueba para ambos clubes.

El choque entre el Monbus Obradoiro y el Real Madrid se disputará este domingo 4 de octubre a las 12:30 horas. El escenario del encuentro será el Multiusos Fontes do Sar, ubicado en Santiago de Compostela, y la retransmisión en directo en España se podrá seguir en televisión y plataforma digital a través de DAZN.

En el aspecto deportivo, ambos equipos afrontan el duelo correspondiente a la segunda jornada del torneo habiendo saldado con triunfo su debut en el campeonato. El cuadro santiagués intentará aprovechar el calor de su afición para frenar el poderío exterior e interior del conjunto blanco.

Por su parte, el Real Madrid afronta su primera salida del curso con la firme intención de mantener su solidez colectiva, dominar el rebote y sumar una nueva victoria lejos del WiZink Center para consolidarse en la zona alta de la tabla.