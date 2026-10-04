El éxito de Tony Parker (44 años) tras su adiós al baloncesto: turismo de montaña, champán y presidente de un club

Tony Parker colgó las botas en 2019 tras 18 temporadas en la NBA, cuatro anillos con San Antonio Spurs y un legado como el primer europeo MVP de las Finales.

Lejos de retirarse a la sombra de la cancha, el base francés ha construido un ecosistema empresarial que abarca deporte, turismo de montaña, vinos y champán, hípica, educación y tecnología, canalizado a través de su holding Infinity Nine Group (i9 Group).

Su proyecto más visible es el ASVEL Lyon-Villeurbanne, del que es accionista mayoritario y presidente. Parker ha invertido de forma continuada en infraestructuras, plantilla y proyección europea, y en 2026 dio un paso más al asumir también el rol de entrenador principal, compaginando dirección deportiva y banquillo. Su implicación lo ha situado en el centro de debates sobre presupuestos, fichajes y la relación entre competiciones europeas y la NBA.

En paralelo, Parker entró con fuerza en el turismo de montaña. En 2019 invirtió en la estación de esquí de Villard-de-Lans (Isère) y, a través de su filial Infinity Nine Mountain, se hizo con participaciones mayoritarias en sociedades gestoras del dominio, con operaciones reportadas de alrededor de 9 millones de euros junto a socios. El objetivo: diversificar ingresos y apostar por un sector ligado al "arte de vivir" y al turismo de proximidad.

El exjugador también se adentró en el mundo del vino y el champán de la mano del empresario Michel Reybier. Parker tomó participación en la maison de champán Jeeper y en el Château La Mascaronne, un viñedo ecológico de unas 60 hectáreas en Provenza, consolidando una apuesta por productos premium y sostenibles.

Su curiosidad empresarial no se detuvo ahí. En 2021 compró, junto a Nicolas Batum, un haras en Quétieville (Normandía) y creó la cuadra Infinity Nine Horses, adquiriendo después participaciones en varios caballos de carreras.

En educación, impulsó la Tony Parker Adéquat Academy, una escuela internacional en su ciudad natal orientada a formar a jóvenes con un enfoque que combina deporte, educación y preparación para la vida profesional.

En el ámbito tecnológico y financiero, Parker ha aparecido vinculado a iniciativas fintech y de inversión, incluyendo colaboraciones como embajador en plataformas relacionadas con criptoactivos, y forma parte de NorthRock Partners, una firma de asesoramiento patrimonial para grandes fortunas. A todo ello suma ingresos por patrocinios y embajadas de marca (Quick, Alibaba, Tissot, LVMH) y por intervenciones como conferenciante.

Con 44 años, Parker ha convertido su marca personal en un grupo diversificado, donde el baloncesto sigue siendo el núcleo, pero convive con negocios que reflejan su interés por el deporte, el lujo, la formación y la innovación.