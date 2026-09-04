España muestra su carta de presentación con una victoria contundente ante Alemania en su estreno en el Mundial

Las de Miguel Méndez rompieron el partido a base de triples y el liderazgo de Awa Fam, que terminó con 25 de valoración (83-53).

La selección española debutó con una contundente victoria ante la anfitriona, Alemania, por 83-53, en el Mundial de Berlín, gracias a un espectacular juego colectivo y con Awa Fam como la mejor jugadora, con 25 de valoración.

Las subcampeonas de Europa no se achantaron pese al empuje del público local, que rozó el lleno en el Berlín Arena y suman una importante victoria para liderar el Grupo A tras la primera jornada del Mundial.

El público alentaba a las suyas, tifo en la grada incluido, mientras España salía con todo. El partido comenzó intenso y a cada canasta española las locales respondían.

🏆¡¡¡Primera victoria para 𝗘𝘀𝗽𝗮𝗻̃𝗮!!! 🏀



🇪🇸 España 83 - 53 Alemania 🇩🇪 | FINAL#FIBAWWC



𝑳𝒂 𝑭𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂 lo ha bordado en su debut en el Mundial ganando por 𝟑𝟎 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐨𝐬 de diferencia a las anfitrionas @BaloncestoESP



En menos de 16 horas, las de Miguel Méndez se… pic.twitter.com/nlJ8l3QRjK — Teledeporte (@teledeporte) September 4, 2026

Pero ‘La Familia’ no se arrugó pese al ambiente y la pareja de bases sobre el parqué formada por Iyana y Cazorla dio ritmo a un conjunto de Miguel Méndez, que en apenas tres minutos de juego ya habían anotado las cinco titulares.

Además de un impresionante acierto inicial desde el triple (5 de 5 intentos) para situar el marcador 24-10.

El técnico alemán Olaf Lange respondió con un cambio de defensa a zona, pero España siguió anotando con penetraciones al aro. Parcial de 6-0, culminado con una bella asistencia de Iyana a Raquel Carrera (34-16).

España dominó en la primera mitad otro de los aspectos decisivos del duelo, el rebote, con unas imperiales Gustafson y Carrera, que contrarrestaban el factor diferencial de las germanas, que es la altura de sus interiores (Sabally 1,96 m., Gülich 1,95 m. o Geiselsöder 1,93 m.), . Al descanso, +26 para ‘La Familia’.

Pese a destellos intermitentes en ataque, las germanas no encontraban la forma de frenar el ataque español, que fiel a su estilo, brillaba imponiendo su filosofía de compartir el balón.

😱 Lo de 𝐀𝐰𝐚 𝐅𝐚𝐦 es de otro planeta 🪐

La jugadora suma 𝒕𝒓𝒆𝒔 𝒕𝒓𝒊𝒑𝒍𝒆𝒔 y 17 𝒑𝒖𝒏𝒕𝒐𝒔 durante el debut de la selección en Berlín @BaloncestoESP



🇪🇸 España 79 - 47 Alemania 🇩🇪#FIBAWWC



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Prueba de ello, numerosas jugadoras brillaron como Raquel Carrera (10 puntos, 10 rebotes), Awa Fam (17 puntos, 25 de valoración) o una inspirada María Conde desde la línea de tres (4 de 6 en la primera mitad).

Con la ventaja de 32 puntos en el marcador, el seleccionador Méndez aprovechó para dar descanso a sus jugadoras más importantes ya que, sin apenas tiempo para descansar, la selección se enfrentará el sábado a Mali (11:30 horas) y, posteriormente, el día 7 de septiembre cerrará la fase de grupos ante Japón.

Así, España logró una importante victoria ante el, teóricamente, rival más duro del grupo A en la jornada inaugural que alienta su panorama en el Campeonato del Mundo.

Ficha técnica del partido:

83 – España (24+26+15+18): Cazorla (7), Martín (x), Conde (13), Fam (17), Carrera (10) -quinteto inicial-, Buenavida (2), Ortiz (3), Pueyo (3), Ginzo (6), Torrens (-), Gustafson (7) y Flórez (3).

53 – Alemania (13+11+15+14): Peterson (7), Eichmeyer (2), Fiebich (13), Bühner (x), Geiselsöder (4) -quinteto inicial-, Bessoir (-), Bielfield (2), Daub (-), Gülich (8), Sabally (10), Sontag (-) y Wilke (3).

Árbitros: Johnny Batista (Puerto Rico), Martin Vulic (Croacia) y Waseem Husainy (Canadá).

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada de la Copa del Mundo disputado en el Berlín Arena (Alemania).