Jaime Pradilla da el salto al Real Madrid y se reúne con Pedro Martínez con un contrato de cinco temporadas

El Real Madrid de baloncesto ha oficializado el fichaje de Jaime Pradilla, uno de los interiores españoles con mayor proyección de la Liga Endesa, para las próximas cinco temporadas.

El ala-pívot aragonés, que llega procedente del Valencia Basket tras el pago de su cláusula de rescisión, se compromete con el club blanco hasta 2031 en una operación que refuerza de manera estratégica la pintura madridista con talento nacional en pleno relevo de proyecto.

Pradilla, de 25 años y 2,05 metros de altura, aterriza en el Movistar Arena tras firmar una temporada consagratoria con el Valencia Basket, club con el que se acaba de proclamar campeón de la Liga Endesa y donde se ha consolidado como pieza básica en los esquemas de Pedro Martínez.

Sus números en la última campaña -en torno a los diez puntos y casi seis rebotes por partido en ACB, y una producción sólida en Euroliga- avalan un perfil de interior moderno, con capacidad para abrir el campo, jugar de cara y sostener un alto nivel competitivo en la doble exigencia doméstica y continental.

El movimiento del Real Madrid confirma una línea clara en su planificación: asegurar el futuro cercano de la zona con jugadores españoles en plenitud, capaces de combinar físico, lectura de juego y versatilidad defensiva.

El club llevaba meses siguiendo la evolución de Pradilla y finalmente ha decidido hacer un esfuerzo económico importante, abriendo la cartera para abonar los 1,5 millones de euros de su cláusula de salida y ofrecerle un contrato de larga duración, una apuesta poco habitual en los estándares de la sección pero coherente con la idea de darle un rol protagonista.

'Protegido' de Pedro Martínez

El fichaje se produce, además, en un contexto de cambio profundo en el banquillo y en el núcleo del vestuario. Con la salida de Sergio Scariolo y la llegada de Pedro Martínez, el Real Madrid busca redefinir su identidad sobre una base de juego más coral y agresiva defensivamente, en la que un interior como Pradilla, acostumbrado a sistemas exigentes en Valencia, encaja por perfil y carácter competitivo.

El ala-pívot se reencontrará con un técnico que ha sabido explotar su energía, su capacidad de continuación tras bloqueo y su evolución en lectura de pases desde el poste, aspectos que pueden potenciar aún más en un entorno de máxima exigencia como el blanco.

La operación tiene también un componente simbólico importante: el Real Madrid vuelve a pescar en la plantilla del vigente campeón de Liga Endesa, reforzando la sensación de poder de atracción que mantiene sobre el mercado español.

Valencia Basket, que se había blindado meses atrás ampliando el contrato de Pradilla y elevando su cláusula, ve ahora cómo uno de los pilares de su éxito reciente emprende camino hacia la capital, en una decisión que el jugador ha tomado pese al interés de otros clubes Euroliga y a la voluntad del conjunto taronja de retenerlo.

Con este acuerdo, el Real Madrid no solo incorpora puntos, rebote y energía en la zona, sino también cupo nacional de alto nivel en un momento en que la gestión de plazas de formación cobra un peso creciente en la configuración de las plantillas de la Euroliga.

Pradilla llega, en definitiva, para ser algo más que un complemento: su contrato a largo plazo y el contexto competitivo apuntan a que está llamado a convertirse en una de las referencias interiores del equipo en los próximos años.