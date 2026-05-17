El Real Madrid, con la mente puesta en la Final Four de la Euroliga ante el Valencia, se deja llevar frente al Joventut

Los de Scariolo firmaron su tercera derrota consecutiva (81-89) fruto de una gran actuación individual de Ricky Rubio. El viernes, duelo crucial en Atenas ante Valencia Basket por un puesto en la final de la Euroliga.

El Real Madrid tan solo tiene en la mente la Final Four de la Euroliga de este próximo fin de semana. Una vez más, por tercera consecutiva tras superar al Hapoel, los de Sergio Scariolo se dejaron llevar en un partido de Liga Endesa. Esta vez su verdugo fue el Joventut (81-89) que asaltó el Movistar Arena para mantenerse en los puestos altos de la clasificación. [Narración y estadísticas del partido]

Una tabla que ya tiene al Madrid en primera posición de forma matemática y que explica a la perfección el pequeño bajón de intensidad que han protagonizado los blancos en sus últimos duelos del campeonato doméstico. En el horizonte está Valencia Basket y el sueño de volver a conquistar la Euroliga tres años después.

Ante la Penya, el Real Madrid ofreció una buena imagen. Lideró el marcador durante los tres primeros cuartos, pero fue en el último cuando le pasó factura una cierta desatención en defensa. Desde el triple y la línea de tiros libres, el cuadro catalán acabó dando el golpe definitivo y se llevó un triunfo con poca importancia en la narrativa de la temporada para el Real Madrid.

Ricky Rubio, durante el partido contra el Real Madrid. EFE

Scariolo no forzó a sus mejores hombres. Si bien Hezonja fue de lo más destacado (junto a Procida y Okeke) Ricky Rubio fue el claro MVP del partido. El de El Masnou hizo mucho daño con sus penetraciones que provocaron varias situaciones de tiro libre que acabaron marcando la diferencia. Anotó 21 puntos y repartió 4 asistencias en una actuación sobresaliente.

Máxima igualdad

El balón al aire en el Movistar Arena dio paso a un inicio eléctrico, reflejo de las distintas urgencias con las que ambos transatlánticos encaraban la cita. Con la primera plaza de la temporada regular ya asegurada matemáticamente en el bolsillo blanco, Sergio Scariolo planteó un arranque de partido destinado a repartir cargas de minutos y mantener el tono competitivo, mirando de reojo a la Final Four de Atenas del próximo viernes.

Por su parte, el Joventut de Dani Miret, espoleado por su crucial e incontestable triunfo intersemanal ante el Andorra, saltó al parqué con una marcha más en cuanto a intensidad física y concentración.

La Penya buscó castigar desde el perímetro y mediante transiciones rápidas comandadas por una dirección de juego muy seria. La réplica madridista llegó a través de su potente rotación interior y ráfagas de juego coral que impidieron que el conjunto de Badalona abriera una brecha peligrosa en los primeros compases.

Las alternativas en el electrónico fueron constantes, cerrando un primer periodo vistoso, de intercambio de golpes y con un ritmo anotador notable por parte de ambas escuadras.

El segundo acto mantuvo el guion de equilibrio absoluto, transformándose en una partida de ajedrez desde los banquillos. La segunda unidad del Real Madrid saltó a la pista tratando de subir líneas en defensa y asfixiar la circulación visitante, pero la Penya aceptó el envite físico sin complejos.

Los verdinegros continuaron cargando con agresividad el rebote ofensivo, ganando segundas y terceras opciones que penalizaron la falta de tensión defensiva habitual de un Madrid selectivo en sus esfuerzos.

Sergio Scariolo, durante el partido contra Joventut. EFE

Scariolo continuó moviendo el banquillo con ritmo para no sobrecargar a sus piezas clave a cinco días de la semifinal europea contra el Valencia Basket. Esa rotación constante propició momentos de imprecisión en los locales, desajustes que el Joventut aprovechó para firmar pequeños parciales a su favor gracias a su acierto exterior.

Sin embargo, el orgullo del líder de la Liga Endesa emergió en el tramo final antes del intermedio. Chispazos de calidad individual y un oportuno ajuste defensivo permitieron al Real Madrid contener el empuje de los de Miret, enviando el choque a los vestuarios con las espadas en todo lo alto y un marcador estrechísimo que dejaba el desenlace completamente abierto para la segunda mitad.

Fue ahí, tras el paso por los vestuarios, cuando el conjunto catalán subió una marcha más. Si bien el Real Madrid aguantó el tipo en el tercer cuarto, los últimos 10 minutos no tuvieron color. Un parcial de 19-30 que acabó siendo definitivo.

Ricky Rubio se echó el equipo a la espalda. El base del Joventut asumió la responsabilidad en los últimos compases y, de la mano de Hunt, dinamitaron cualquier tipo de opción de remontada para el Real Madrid.