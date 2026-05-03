El Real Madrid se impone en la prórroga a UCAM Murcia en un partido vibrante antes de su visita al Hapoel en Euroliga

El Real Madrid salió victorioso de un trepidante partido frente a UCAM Murcia (131-123) que se decidió en la prórroga y que dejó a Mario Hezonja como gran protagonista. El croata, con 40 puntos, rescató a los suyos cuando parecían en la lona y de la mano de Lyles hicieron estallar de júbilo a los presentes en el Movistar Arena. [Narración y estadísticas del partido]

No se jugaba nada el cuadro dirigido por Sergio Scariolo. Con el liderato prácticamente asegurado y el trascendental duelo contra el Hapoel de Euroliga a la vuelta de la esquina, los blancos se dejaron llevar en la primera mitad. Sin embargo, una gran reacción, especialmente en el último cuarto, desató la tormenta perfecta.

El UCAM Murcia vivió todo el choque con una renta cómoda, pero sucumbió ante la presión y el vendaval ofensivo del Madrid en los últimos minutos y acabó muriendo en la orilla. Pudieron perderlo en el último segundo, pero el fallo en el tiro libre de Hezonja llevó el partido a una prórroga en la que la gran dinámica local acabó siendo diferencial.

De menos a más

Los murcianos salieron valientes y su buen acierto desde el triple y la línea de tiros libres comenzó a crear una ventaja a la que el Real Madrid fue incapaz de llegar a pesar de acercarse en el marcador en varias fases del choque.

El segundo cuarto, con una exhibición ofensiva de UCAM con 34 puntos dejó un margen de 13 con el que supieron jugar tras el paso por los vestuarios. De Julius, muy inspirado, fue el verdadero quebradero de cabeza para la defensa blanca superando los 20 puntos y rozando las 10 asistencias.

Los de Scariolo tuvieron un amago de reengancharse al partido con un inicio de segunda parte vertiginoso en el que firmaron un parcial de 14-4 en apenas tres minutos con tres triples consecutivos que encendieron al público del Movistar Arena.

Redujeron la desventaja a tres puntos. Los murcianos aguantaron el chaparrón. Sito Alonso pidió tiempo muerto e hizo varios ajustes que permitieron a los suyos volver a coger el control y el ritmo del choque. Salvaron la papeleta en el tercer cuarto, pero poco pudieron hacer ante el momento de locura de Hezonja.

Inspiradísimo desde el triple, el alero comenzó a reducir las distancias hasta el punto de echar por tierra el fantástico trabajo de los visitantes a lo largo de todo el partido. Fue, sin duda, el gran protagonista del duelo. Empató el partido en la última acción y tuvo incluso la opción de ganarlo con un tiro libre adicional, pero falló y el choque se fue a la prórroga.

Allí no hubo color. Hezonja siguió liderando y se le sumó un Lyles que puso también su firma para rubricar la victoria. La dupla madridista anotó 66 puntos (40 de Hezonja y 26 de Lyles) y confirmó llegar en plena forma a la parte vital de la temporada.

Duelo clave

Ahora, el Real Madrid ya tiene el foco puesto en su visita al Hapoel Tel Aviv del próximo martes 5 de mayo. Un duelo en el que los de Sergio Scariolo deberán ganar si quieren obtener el billete a la Final Four de Atenas.

De momento, la situación del cuadro madridista es inmejorable. No fallaron en los dos primeros partidos de la serie disputados en Madrid y únicamente un milagro de los israelíes les dejaría fuera de la competición. Y es que el Hapoel debe ganar el próximo partido para forzar el cuarto, hacer lo propio en ese duelo y jugarse el todo por el todo en el quinto que se disputaría en Madrid.

Scariolo no se fía y por eso reservó a Campazzo, el mejor de las últimas semanas. Lo quiere fresco y su figura será vital en un partido en el que no podrá contar con Tavares, quien se lesionó a los tres minutos del primer partido de la serie.