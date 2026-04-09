El Real Madrid logra un triunfo balsámico ante el Fenerbahçe y se jugará el factor cancha de la Euroliga en el Movistar Arena

El conjunto blanco se llevó una victoria muy meritoria que le vuelve a meter entre los cuatro primeros en la clasificación de la fase regular (69-74).

No es una victoria definitiva, pero casi. El Real Madrid ha frenado su racha negativa de derrotas fuera de casa y tras ganar al Fenerbahçe, depende de sí mismo para tener el factor cancha en los playoffs de la Euroliga [Narración y estadísticas con la victoria del Real Madrid ante el Fenerbahçe].

El conjunto blanco sufrió, pero cumplió con el objetivo. Tras la derrota del Hapoel Tel Aviv ante Olympiacos, los de Scariolo le arrebatan la cuarta posición al equipo israelí y el último examen de la fase regular lo tendrán frente al Estrella Roja en el Movistar Arena, donde solo han perdido un partido en toda la temporada.

El Madrid superó un test de lo más exigente, ahora sí estuvieron a la altura y dieron la talla ante el vigente campeón. Lyles comandó una reacción en el último cuarto (10-21) fundamental para el triunfo.

Hezonja lucha con Tarik Biberovic durante el partido. EFE

Una final. En el Ulker Sports and Event Hall de Estambul se disputó una verdadera batalla entre dos equipos no llegaban a este partido con la confianza por las nubes, pero había mucho en juego.

Ganar este partido significaba para uno asegurarse terminar entre los cuatro primeros, mientras que para el Real Madrid se le despejaba un panorama que parecía desolador tras la derrota en El Pireo.

No pudo empezar peor el partido para los blancos después de que a Campazzo se le señalara la segunda falta personal en poco más de tres minutos. El argentino, frustrado, en lugar de irse al banquillo tras el cambio, se marchó directamente al vestuario.

Sin el director de orquesta, los de Scariolo se mostraron erráticos desde la pintura. Además, el Madrid no cerró bien el rebote defensivo, lo que provocaba el enfado de su técnico.

El empeño del conjunto otomano en intentar meter triples que no entraban permitió al equipo madridista ponerse por delante a falta de un minuto para el final del primer cuarto (17-19) tras un triple que sí le entró a Abalde, pero una enorme canasta de Horton-Tucker y un palmeo de Melli justo sobre la bocina dio la vuelta a un marcador que era de lo más ajustado (21-19).

Tras el primer acto, los de Jasikevičius siguieron empujando y aprovechando las pérdidas del Real Madrid firmaron un parcial de 8-2. Tiempo muerto y entró Campazzo. Momento clave en el partido, puesto que con el argentino llegó la reacción del conjunto blanco.

Tavares cerró el rebote en dos posesiones del Fenerbahçe y el conjunto blanco, por medio de Lyles, Deck y Hezonja, estableció un parcial de 0-11 después de permitirse 'el lujo' de poder correr a la contra.

Los turcos se atascaron en la parcela ofensiva hasta que a cuatro minutos del final de la primera parte, emergió de nuevo la figura de Melli y Horton-Tucker. No le importó lo más mínimo a Campazzo, quien metió dos triples consecutivos y con la canasta de Tavares, llegó la máxima del Madrid (34-40).

Campazzo, intratable

Se llegó al descanso con la ventaja del Madrid después de un segundo cuarto mucho mejor jugado de los blancos, con buena defensa, un ataque mejorado y un gran Tavares con 10 puntos. Los de Scariolo estaban por delante en el marcador, pero no dominaban y el partido estaba muy abierto.

No le sentó bien a los jugadores del equipo blanco el paso por los vestuarios. Melli de nuevo castigaba con un triple frente al caboverdiano, quien en la siguiente posesión cometió falta en ataque y además le cayó la técnica por protestar. Además, de nuevo el rebote seguía siendo una condena.

Hubo batalla también por el triple: Okeke primero, Campazzo después y el último fue de Devon Hall. La igualdad era máxima. Hezonja sufría con Brandon Boston Jr., aunque el argentino seguía a lo suyo. Empezó con ese problema de faltas pero está imparable desde el arco. Cuarto triple en cuatro intentos de Campazzo (46-51).

Campazzo entra a canasta durante el partido ante el Fenerbahçe. EFE

En el momento en el que Scariolo sentó a Campazzo y Tavares, el Fenerbahçe, en un abrir y cerrar de ojos, le dio la vuelta al partido.

Un parcial de 12-0 por medio de Boston Jr. y Melli desde el triple, además del acierto de Baldwin IV en los tiros libres puso al Madrid de nuevo por debajo en el marcador (58-51).

Maledon, señalado por dos pérdidas y la falta sobre Baldwin, maquilló el resultado con todo por decidir en el último cuarto (58-54).

Dos tiros libres de Lyles acercaron al Real Madrid en el marcador. El partido entró en un momento defensivo tremendo con un doble 'taponazo' en cada aro: uno de Lyles a Boston y el otro de Horton-Tucker a Deck.

No pudo el conjunto blanco empatar o ponerse por delante en el marcador con la tercera pérdida de Maledon, que luego hizo falta en defensa. Consiguió el Madrid empatar el partido por medio de un gran Trey Lyles.

A falta de 2:40 para el final consiguió el conjunto blanco ponerse por delante en el partido (65-67) gracias a la canasta de Hezonja, que había estado muy desacertado durante el encuentro.

Una bombita de Campazzo llevó a Jasikevičius a parar inmediatamente el juego cuando restaba un minuto y medio para el final. SuperMario había fallado los siete triples anteriores, pero el que contó fue el que le pudo dar la victoria al Real Madrid. Faltaban 58 segundos y el conjunto blanco ganaba 66-72.

Cuando parecía que el Real Madrid respiraba tranquilo, Boston Jr pagó con la misma moneda. La situación no descentró a un hombre tranquilo como Lyles, que acudió al poste para conseguir una canasta fácil y cerrar un importante triunfo para el Real Madrid, 69-74.

Ficha técnica del partido:

Fenerbahce (21+13+24+11): Hall (3), Horton-Tucker (11), Biberovic (1), Jantunen (5) y Melli (15) -cinco titular-, Birsen (-), Baldwin IV (10), Boston Jr (21), Silva (2), Zagars (-), Colson (-) y Birch (1).

Real Madrid (19+21+14+20): Campazzo (15), Feliz (2), Hezonja (9), Okeke (6) y Tavares (12) -quinteto inicial-, Maledon (7), Abalde (3), Llull (1), Deck (5), Lyles (12), Garuba (2) y Len (-).

Árbitros: Robert Lottermoser (GER), Olegs Latisevs (GER), Marcin Kowalski (POL). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 37 de la Euroliga disputado en el Ülker Sports Arena de Estambul (Turquía). Se guardó un minuto de silencio en memoria de Dusko Vujosevic, mítico entrenador montenegrino del Partizan, entre otros, fallecido el miércoles a los 67 años.