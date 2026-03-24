El Real Madrid no ofrece fisuras y le arrebata al Hapoel Tel Aviv el tercer puesto de la Euroliga

Los de Scariolo firmaron un partido muy serio en el que fueron siempre por delante (92-83) y se aprovecharon de la escasa efectividad de los israelíes en el triple.

Le tocó esta vez al Real Madrid celebrar de forma discreta. La visita del Hapoel Tel Aviv motivó que, por motivos de seguridad, este partido de la Euroliga se disputara a puerta cerrada, así que en esta ocasión los blancos no pudieron recibir el calor de su público para reconocer el buen partido que hicieron. [Real Madrid 92 - 83 Hapoel Tel Aviv: así vivimos el partido]

Fue un partido muy serio de los de Scariolo. Siempre concentrados, a tono en todo momento, los blancos se llevaron cada uno de los cuartos individualmente, así que la suma era clara, una victoria contundente sobre un rival directo al que le arrebatan el tercer puesto de la clasificación.

Con Maledon, Campazzo, Lyles, Feliz y Hezonja marchándose a los dobles dígitos en anotación, el Real Madrid impuso su ley y castigó el escaso acierto de los israelíes desde la línea de tres. Un gran impulso para volver a recuperar la inercia ganadora en Europa.

Campazzo en el arranque

El inicio fue una auténtica clase magistral de Facundo Campazzo. El argentino se echó al equipo a sus espaldas, volvió a demostrar que es genio y figura, y anotó 10 de los primeros 12 puntos de su equipo en el partido. Por momentos, el 'Facu' solo llegó a tener más tantos que el Hapoel al completo.

Pintaba a festival blanco, pero el Hapoel no tardó en reaccionar. La diferencia se volvió a ver reducida hasta el 15-14, pero los israelíes no consiguieron nunca tumbar la barrera y fueron por detrás durante los 40 minutos. Desde la primera jugada hasta la última.

Con el 24-19 y la decena de puntos de Campazzo se empezó a allanar el camino del equipo de Scariolo hacia la victoria. La sensación ambiental, eso sí, era muy extraña. Se escuchaba cada grito, cada bote del balón.

No lo acusó el conjunto de Scariolo, que decidió abstraerse de lo ambiental para centrarse únicamente en lo deportivo. Fruto de ello llegó el notable empujón en el inicio del segundo cuarto.

El Hapoel seguía negado en los lanzamientos exteriores, y el Real Madrid castigaba una defensa demasiado endeble de los israelíes. Así se alcanzaron los 11 puntos de renta, la máxima hasta ese momento, con el 39-28 tras el triple loco de Llull a tablero. Incluso Campazzo se llevó las manos a la cabeza.

Scariolo no quería la más mínima concesión, y cuando vio que el Hapoel encadenó dos canastas consecutivas detuvo el partido. Quizás exagerado, pero perfectamente ejecutada la maniobra para terminar con 10 puntos de renta la primera parte (45-35).

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