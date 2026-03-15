El Real Madrid cumple con el trámite ante el Lleida y sigue su paseo triunfal en la Liga Endesa

El conjunto blanco cimentó su cómodo triunfo (95-78) en un segundo cuarto demoledor para seguir afianzando su liderato.

El Real Madrid va con el piloto automático en la Liga Endesa. Como si fuera un robot perfectamente programado y sin margen para el error, el conjunto blanco sigue deshojando la margarita en la competición regular victoria tras victoria. [Así vivimos la victoria del Real Madrid ante el Lleida en la Liga Endesa]

Esta vez le tocó al Hiopos Lleida sufrir la superioridad del equipo de Scariolo en el Movistar Arena (95-78). Un cuarto sobrevivieron los catalanes. El parcial de 31-9 en el segundo se convirtió en su tumba, y a partir de ahí el resto fueron minutos de la basura.

Pudo Scariolo repartir minutos entre sus hombres como a él le gusta mientras Maledon y Okeke se cargaban la responsabilidad anotadora a sus espaldas. La brecha entre los blancos y el segundo, Valencia Basket, es de cuatro victorias, así que cada vez parece más improbable otro escenario que no sea el del Real Madrid terminando la fase regular como campeón.

🎯 @chuma_okeke

📊 4 de 6 en triples pic.twitter.com/gSvXvLrzXJ — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) March 15, 2026

El Real Madrid, intratable

El Real Madrid empezó haciéndose fuerte en la pintura en los primeros compases. Eso propició el 5-0 favorable de salida, con Alex Len haciendo un gran trabajo en defensa para cerrar la puerta a los catalanes.

Sin embargo, los visitantes supieron encontrar el camino y reaccionaron gracias a su acierto desde el exterior. Los triples de Mikel Sanz y György Golomán propiciaron las primeras ventajas para el Lleida y avisaron al Real Madrid de que tendría que ponerse las pilas.

La intensidad en la línea de pase de los de Gerard Encuentra ensució mucho los ataques de un Real Madrid que tiraba de rotaciones a la espera de encontrar continuidad en su juego. Un triple final de Campazzo, unido a la calidad de Trey Lyles y el ímpetu de Procida y Garuba, hicieron que el Lleida se marchase sólo con una ventaja mínima al final del primer cuarto, 16-17 (min.10).

Entonces llegó el aplastamiento blanco. Con Llull sobre la cancha, el Real Madrid se puso serio en defensa y supo correr para un parcial de 8-0 que puso el 26-17 de salida.

A los catalanes se les bajó por completo la persiana. Cinco minutos de sequía anotadora fueron insostenibles, y por si fuera poco se colocó en bonus demasiado pronto, lo que favoreció la estirada de los de Scariolo.

La escabechina fue irremediable. El 31-9 de parcial de este segundo cuarto dejó todo visto para sentencia antes de que los jugadores enfilaran el camino a los vestuarios. 47-26 al descanso y la sensación de que aquello iba a ser ya inamovible.

Kramer, del Real Madrid de baloncesto, realiza un mate en el partido ante el Lleida. EFE

El Lleida recuperó sensaciones con un gran Golomán. Sin embargo, la verticalidad de Théo Maledon y el acierto desde el triple de Chuma Okeke mantenían la renta para los locales, 60-40 (min.25).

Seis puntos de Mikel Sanz, uno de los más destacados en el cuadro ilerdense, no fueron suficientes para aguantar el pulso a un Madrid que sonreía cada vez que podía correr y que, tras una bandeja de Abalde, consiguió anotación en cada uno de los 12 jugadores convocados.

Ejim, del Lleida, taponado por varios jugadores del Real Madrid. EFE

Fueron los mejores momentos de Almansa en el poste y de un enérgico Procida, que deleitaron a su parroquia con varias acciones que terminaron en mate, 75-53 (min.30).

Con el duelo prácticamente resuelto, los de Encuentra lucharon por rebajar la diferencia con un gran Golomán, 19 puntos, y el veterano John Shurna. Sin embargo, no fue suficiente y el Real Madrid consolidó un nuevo triunfo en casa, con Okeke como el jugador más valorado (20), para situarse aún más en solitario en lo alto de la tabla, 95-78.

Real Madrid 95 - 78 Hiopos Lleida

Real Madrid (16+31+29+20): Maledon (18), Abalde (2), Hezonja (6), Okeke (14) y Len (2) -cinco inicial-, Campazzo (7), Llull (5), Krämer (8), Procida (9), Lyles (12), Almansa (11) y Garuba (1).



Hiopos Lleida (17+9+27+25): García (2), Agada (4), Sanz (12), Ejim (6) y Golomán (19) -cinco inicial-, Batemon (2), Walden (2), Paulí (4), Jiménez (-), Shurna (17) y Krutwig (8).



Árbitros: Luis Miguel Castillo, Alberto Sánchez Sixto y Rubén Sánchez Mohedas. Eliminaron por faltas a Dani García, del Hiopos Lleida.



Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo segunda jornada de la Liga Endesa en el Movistar Arena ante 7.596 espectadores.