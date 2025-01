Los líos de Heurtel, el 'broncas' al que el Barça dejó tirado en un aeropuerto de Estambul y del que "se ha vuelto a reír"

Las polémicas persiguen a Thomas Heurtel durante toda su carrera. La trayectoria del base francés, de 35 años, es un cúmulo de controversias, con episodios que parecen sacados de un guion surrealista. Cuando todo parecía indicar que su retorno al FC Barcelona sería una realidad, la situación dio un giro inesperado. Otro más. Con su familia ya en la ciudad condal tras un vuelo desde China, el fichaje se desmoronó este viernes por motivos que reflejan su delirante relación con el club azulgrana.

Heurtel, quien había llegado al aeropuerto de El Prat para someterse al reconocimiento médico y firmar su contrato, expresó su alegría inicial: "Estoy muy feliz y con muchas ganas de empezar. He hablado con todos. Con [Juan Carlos] Navarro —mánager—, con Mario [Bruno Fernández, responsable técnico], Joan [Peñarroya, el entrenador del equipo]...". Sin embargo, horas después, su tono cambió drásticamente: "Siento que el Barça se ha reído de mí, una vez más. Primero fue en Estambul y esta vez es peor porque está mi familia. Es una falta de respeto muy grande".

La afición culé había reaccionado con un rechazo masivo tras filtrarse el fichaje, lo que llevó al club a cambiar de opinión. Según el agente de Heurtel, David Carro, la directiva había consultado a su grupo de aficionados, la peña Dracs, para medir el pulso de la gente. "El míster estaba muy feliz y me comentaba lo que esperaba de mí. Navarro me mandó un mensaje diciéndome que tenía muchas ganas de que llegara", reveló Heurtel, quien no ocultó su decepción al enterarse de la decisión final. "Si esto es el seny del Barça, su honor, hay un problema muy grave", añadió el representante.

El episodio de Estambul

Para entender el trasfondo de este conflicto, es necesario remontarse a diciembre de 2020. Tras un partido en Estambul contra el Anadolu Efes, el Barça descubrió que Heurtel —su jugador desde verano de 2017— estaba negociando su fichaje con el Real Madrid, mientras oficialmente se suponía que estaba en conversaciones con el Fenerbahçe. Como represalia, el club azulgrana —con Sarunas Jasikevicius a la cabeza— decidió dejarlo en tierra, impidiéndole regresar con el resto de la plantilla.

Tiempo después, Heurtel explicó en una entrevista con L'Equipe: "Al pie del autobús me dicen: 'Nos vamos. Te quedas. Te hemos reservado un billete de avión para mañana'. Está claro que debería haberme negado a ir a Estambul, haber puesto las cartas sobre la mesa, haber dicho con quién estábamos negociando... Después del incidente de Estambul, ni siquiera me hablaron. Fue muy duro para mí y para mi familia". El incidente, además, se producía en plena pandemia.

Heurtel, en el centro, habla con el presidente del CSKA, Mike James y Hilliard, de izquierda a derecha, tras quedarse tirado en Estambul Twitter

Aquello fue recordado también por Nacho Rodríguez, antiguo responsable de la sección azulgrana de baloncesto, en una entrevista para Jot Down realizada el año pasado: "Tras el partido entré en el vestuario. 'Saras' me dice: 'Oye, Nacho, Heurtel no viajará con nosotros, ¿no?'. Le digo: 'Claro que sí. ¿Cómo vamos a dejar en pandemia a un jugador aquí tirado? Saras, tiene que viajar sí o sí. Esto no lo podemos hacer'. 'No, Nacho, no puede ser. Que se quería ir al Madrid'. Digo: 'No, no, no, Saras, que no. No podemos mezclar las dos cosas'. Y me salgo fuera", relató.

Lo que el dirigente se encontró entonces fue una rebelión del cuerpo técnico, que consideró que no se podía permitir lo que había hecho Heurtel. "Yo no lo veo, pero si sois nueve personas las que estáis aquí de acuerdo en esto, pues ya está. Pues que se quede aquí, se le saca un billete de avión y se le deja el hotel", respondió Nacho Rodríguez. "Arrepentido no, lo siguiente. Si me vuelve a pasar, que se queden los nueve allí si quieren, pero a un jugador de tu equipo no se le puede hacer eso. Fue un gravísimo error dejar a Heurtel en Estambul", reconocería el exdirectivo culé casi cuatro años después del incidente.

Thomas Heurtel, en un partido del Real Madrid durante la temporada 2021/22 Europa Press

Tras su salida del Barça y un breve paso por el ASVEL, acabó firmando por el Real Madrid... donde nuevamente protagonizó otro escándalo. Una salida nocturna en Atenas, justo antes de un partido de Euroliga, terminó con la paciencia de Pablo Laso y el club. "Salimos y lo destruí todo", confesaría. El base y Trey Thompkins fueron apartados del equipo, mientras que Guerschon Yabusele, quien también estuvo implicado, no fue sancionado.

Desde entonces, Heurtel ha dado tumbos en su carrera. Pasó por el Zenit ruso y, más recientemente, militó en los Shenzhen Leopards de la liga china. Su regreso al Barça parecía la oportunidad de cerrar un ciclo, pero el desenlace solo añadió un nuevo capítulo a su tumultuosa historia.

El regreso frustrado

El viernes, todo parecía preparado para el regreso de Heurtel al equipo azulgrana. Sin embargo, la presión social llevó al club a frenar la operación. "Estoy comiendo con mi familia para dar la noticia, llama el Barça y dice que no se puede. No ha habido una explicación. Nos dicen que no se puede hacer por la repercusión social", explicó su agente.

Heurtel afirmó que "el Barça se ha reído de mí y es una falta de respeto muy grande". Su frustración es comprensible: "Todos estaban ilusionados, yo el primero. Y llego aquí y recibo la noticia. Es triste". Ahora se habla que podría fichar por el Girona o el Lleida, ambos equipos de la ACB, pero el desencantado base francés se lo piensa tras un lío más de los que "te decepcionan un poco del negocio: "Te quitan las ganas de jugar".