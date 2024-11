La FEB presenta su candidatura para organizar el Eurobasket 2029 en colaboración con la Comunidad de Madrid

La Federación Española de Baloncesto, en colaboración con la Comunidad de Madrid, presentó este jueves de manera oficial su candidatura para organizar el próximo Eurobasket 2029.

Esta propuesta sitúa a la capital de España como la única sede del torneo y al WiZink Center como el único escenario del mismo en el que se disputarían todos los partidos.

Bajo los lemas 'We are in for the fans' (estamos por los aficionados), 'We are in for the players' (estamos por los jugadores), y 'We are in for Madrid' (estamos por Madrid), la FEB confirmó a través de sus canales oficiales que se presenta a la carrera por albergar el campeonato europeo dentro de cinco años.

De esta manera, España vuelve a presentar su candidatura para ser de nuevo sede del campeonato más importante a nivel continental como ya lo fuera en el año 2007. En aquella edición, la selección española de baloncesto consiguió ser subcampeona de Europa después de perder en la final ante Rusia por un apretado 59-60.

Aquella final también se disputó en el WiZink Center, el emplazamiento que vuelve a convertirse en la referencia del proyecto dada su costumbre a albergar partidos de primer nivel. El Real Madrid juega allí habitualmente sus partidos de la Euroliga y de la Liga Endesa.

Un gran impacto económico

Fuentes de la Federación Española de Baloncesto apuntan que el hecho de albergar el Eurobasket de 2029 supondría un gran impacto económico que redundaría en la Comunidad de Madrid.

Las cifras que manejan apuntan a los 270 millones de euros. El Eurobasket del año que viene lo disputarán un total de 24 selecciones, por lo que acoger en el futuro a tantos equipos, así como a personas de la organización o medios de comunicación, entre otros, redundaría en un gran retorno.

Santi Yusta entra a canasta en el partido ante Eslovaquia en Bratislava. Reuters

España cuenta además con experiencia en la organización de este torneo. Hasta en tres ocasiones ha sido sede del Eurobasket, la última de ellas en 2007. También lo fue en 1997 en 1973, ambas en Cataluña.

La selección española de baloncesto consiguió recientemente tras ganar a Eslovaquia la clasificación para el Eurobasket de 2025. El combinado nacional es uno de los grandes equipos de los últimos años, y cuenta en su palmarés con cuatro entorchados continentales (Polonia 2009, Lituania 2011, Francia 2015 y Alemania 2022) además de los Mundiales de Japón 2006 y China 2019.