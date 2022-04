Joel Bolomboy, el jugador del CSKA ruso-ucraniano se revela: filtraciones y presiones para que vuelva

Joel Bolomboy: another two years with the Army Men! ⚡

Джоэль Боломбой: еще два года с армейцами! ⚡



Форвард/центровой @Bolomboy21 подписал контракт с нашим клубом до окончания сезона-2021/22.#CSKAbasket pic.twitter.com/6Iyoa2EvHw