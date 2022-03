Muere Norman Carmichael, leyenda del FC Barcelona de baloncesto, a los 74 años

El mundo del balocesto y el del FC Barcelona en particular están de luto. El Barça ha comunicado este domingo el fallecimiento de Norman Carmichael a los 74 años de edad. El extranjero que más temporadas vistió la camiseta azulgrana no pudo levantar ningún título con los catalanes, pero eso no impidió que se convirtiera en uno de los jugadores extranjeros de referencia en la historia del club. Natural de Washington, residía en Texas desde hace cosa de un año.

Su melena rubia dominó las zonas a finales de los '60 y los inicios de los '70. Carmichael, un pívot de 2,08 metros, llegó a Barcelona en 1969. Jugó con el equipo azulgrana durante casi una década; en nueve temporadas dejó su impronta en la entidad. Sus habilidades cerca del aro y, sobre todo, su carisma fueron lo que más trascendió de su carrera. Norman jugó a las órdenes de Javier Añua, que fue el hombre que anunció que sufría una larga enfermedad.

"Me despierto con el tremendo dolor del fallecimiento de Norman Carmichael. Nueve años en el Barça. Siempre barcelonista. Muy querido de todos. Lo fiche en el año 69. El día de la firma de su contrato conocí a mi Maite. Manolo Flores, se ha encargado de tenernos en contacto a los que fuimos sus compañeros de su larga enfermedad. Jugador y persona ejemplar. Fiel hasta la saciedad. Nunca lo olvidaremos", explicaba en su cuenta de Twitter el entrenador.

(2) tenernos en contacto a los que fuimos sus compañeros de su larga enfermedad.

Jugador y persona ejemplar.

Fiel hasta la saciedad.

Nunca lo olvidaremos. — Xabier Añua (@javieranua) March 7, 2022

También pasó a la historia a nivel estatal. Se convirtió en el primer americano referente de la sección de baloncesto después de ser nacionalizado español. La documentación se tramitó en el primer Consejo de Ministros de 1971. Se formó en la universidad de Virginia y fue elegido por Atlanta Hawks en la decimoquinta ronda del draft y nunca llegó a jugar en la liga profesional estadounidense. La NBA no tuvo sitio para él, pero en la ACB tuvo una gran relevancia.

En abril de 2021, tal y como relató la Revista Barça, Carmichael fue protagonista de una curiosa historia de reencuentro con el que fue su compañero de equipo Charles Thomas, al que se daba por fallecido hacía décadas. Norman recibió una llamada de una enfermera que cuidaba a Thomas para propiciar el contacto de ambos, algo que finalmente se produjo en una residencia geriátrica en Amarillo, Texas. En este estado vivían los dos.

Descansi en pau Norman Carmicheal, que va ser jugador del Barça del 1969 al 1978.



Lamentamos la muerte de Normal Carmicheal, que jugó nueve temporadas como culer. Descanse en paz pic.twitter.com/VK3CGhlwWj — Barça Basket (@FCBbasket) March 6, 2022

"Lo primero que hicimos es abrazarnos. Fue un abrazo muy largo, porque ni él ni yo queríamos que terminara. Ha sido muy emocionante, y nos hemos emocionado mucho. Un abrazo que hacía 47 años que esperaba. Tenía una pena muy grande por haberle perdido de esta manera, y tan joven. ¡Reencontrarlo ha sido el regalo de mil Navidades!", explicó Carmichael en la Revista Barça.

[Más información: Muere Stefan Jelovac, jugador de baloncesto de 32 años y ex de la ACB, tras un derrame cerebral]

Sigue los temas que te interesan