El lamento de la ucraniana Ayuna Mozorova: atrapada entre escombros por una bomba en Járkov

Siguen viéndose afectadas personalidades del mundo del deporte por la invasión de Rusia sobre Ucrania. La Federación Ucraniana de Natación ha confirmado la historia de Ayuna Morozova, entrenadora del principal ente de este deporte en el país. Quedó atrapada entre los escombros en el sótano de un edificio durante dos horas tras un ataque con misiles rusos. Estaba trabajando como voluntaria en un edificio de Jarkov cuando estalló una bomba.

La directora del SC Spartak Kharkiv y del departamento regional de Járkov de la Federación Ucraniana de Natación fue rescatada cuando un compañero voluntario escuchó sus gritos de ayuda. Andrii Vlashkov, presidente del organismo, explicó que Morozova todavía "no gozaba de buena salud". Los clubes deportivos y las federaciones están pasando lista de sus miembros todos los días para conocer sus situaciones personales.

"Estaba en el edificio HODA, en el primer piso de la segunda oficina de la calle Ivanova, trabajaba como voluntaria sirviendo comida a los soldados y lo seguiré haciendo. No puedo quedarme al margen, este es mi país, donde planeo llegar a ser ministra de Juventud y Deportes. Estuve bajo los escombros durante dos horas y recé a todos los dioses, en todos los idiomas que conozco. No podía moverme y gritaba, pensando que moriría enterrada viva", explicó Mozorova en su cuenta de Facebook.

Ayuna Mozorova, en una imagen más reciente.

La entrenadora evoluciona favorablemente en su recuperación, a pesar de las heridas y la gravedad de la situación. Numerosas personalidades del deporte de todo el mundo han apoyado a la ucraniana. "Me encontraron en el sótano. ¡Dios bendiga a mi salvadora Zhenya, que escuchó mis llantos y me habló! ¡Exigiste que continuaran buscándome y ayudaste a desenterrar a otros y me encontraste! Te quiero", finalizó su comunicado.

Más deportistas

Los atletas y altos cargos rusos y bielorrusos han sido excluidos de todos los eventos europeos de natación y otros eventos acuáticos "hasta nuevo aviso" en respuesta a la guerra que se libra contra Ucrania. Mientras tanto, son muchos los nadadores y nadadoras ucranianas que están en el frente de batalla. La Federación Ucraniana de Natación ha señalado que algunos de sus atletas y entrenadores han resultado heridos y muchos otros no pueden llegar a la frontera para salir de Ucrania por la presencia de fuerzas rusas.

También hay una orden en Ucrania que significa que los hombres mayores de 18 años no pueden salir del país y deben quedarse y luchar para defender su nación. Todavía no se sabe qué atletas han resultado heridos por los ataques rusos, quiénes pueden estar atrapados en Ucrania, el país del campeón europeo de 1500 metros libres Mykhaylo Romanchuk. Se sabe que este está dentro de la nación, aunque se desconoce si está luchando o protegido. En su última publicación en Instagram se le ve con el presidente Zelenski.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mykhailo Romanchuk (@misha_romanchuk)

En las últimas horas ha corrido como la pólvora en redes sociales el testimonio de Ayuna Morozova que, por suerte, ya está sana y a salvo.

