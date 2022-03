La dura situación de los jugadores rusos en la NHL: amenazas de muerte e insultos a sus familias

La guerra entre Rusia y Ucrania también sigue dejando su impacto en el mundo del deporte. Desde los profesionales que se han unido al ejército ucraniano, a las medidas que diferentes organismos han tomado contra los rusos. Se ha visto en el fútbol, en el baloncesto, en el atletismo... y también se están produciendo algunas consecuencias al conflicto bélico en el hockey sobre hielo.

Más concretamente, en la National Hockey League (NHL). La liga ha llevado a cabo un refuerzo de la seguridad después de las amenazas que han recibido los jugadores rusos que militan en el campeonato de Norteamérica. También algunos equipos han sumado a esta iniciativa un apoyo propio para velar por la integridad de sus profesionales.

La medida llega después de que se hayan confirmado incluso amenazas de muerte. Abusos verbales, reacciones violentas en los estadios y en las redes sociales... La situación es muy delicada. En especial en torno a la figura de Alex Ovechkin. El jugador de los Washington Capitals nunca ha ocultado ser un fiel seguidor de Vladímir Putin. Sin embargo, también ha pedido el cese de la guerra tras la invasión rusa.

Rusos en la NHL

Ovechkin es el jugador ruso de la NHL que más miradas ha acaparado en estos últimos días. Ya en 2017, él fue protagonista del movimiento 'Putin Team' en Rusia. Fue por aquel entonces cuando dijo lo siguiente: "Nunca oculté mi relación con nuestro presidente. Siempre lo apoyé abiertamente".

Ni ocultar su relación ni su apoyo. De ahí que ahora esté en el centro de todos los focos. Y también que los Washington Capitals hayan tenido que poner un especial refuerzo de seguridad en torno a su persona. Sin embargo, después de la guerra abierta por Putin contra Ucrania, y aunque le define como "mi presidente", Alex Ovechkin pidió la paz: "Por favor, no más guerra".

Jeremy Lauzon, en acción con Alex Ovechkin durante un partido de la NHL Reuters

"No importa quién esté en la guerra: Rusia, Ucrania, diferentes países. Creo que vivimos en un mundo, tenemos que vivir en paz y en un gran mundo", afirmó la semana pasada el extremo izquierdo. Ovechkin vuelve a su país natal cuando entre temporadas y ahora está pasando un momento muy difícil. Así lo han reconocido desde su equipo.

"Ha estado bajo una cantidad increíble de presión. Debido a su estado, se encuentra en una situación difícil para manejarlo. Es difícil para él. Hablamos con él. Recibe presiones de todos los lados. Desde América del Norte a Rusia, pasando por la familia y muchas otras personas. Él trata de resolver cómo puede manejarlo. Tratamos de apoyarlo", afirmó Brian MacLellan, gerente general de los Capitals.

El caso de Alex Ovechkin no es el único. Daniel Milstein es el representante de más de dos docenas de jugadores rusos y también el encargado de denunciar lo que están pasando: "Mis clientes han estado recibiendo amenazas de muerte". "En Instagram han sido llamados nazis. A mis clientes, en las calles de diferentes ciudades o en sus casas les han dicho que saquen a la basura del país y regresen a Rusia. Y todo esto en los últimos seis días".

Es importante destacar aquí que Daniel Milstein es un judío ucraniano que en 1991 huyó de Kiev para dirigirse a Estados Unidos con una maleta y 17 centavos en el bolsillo. El agente afirmó también que la situación de sus representados se complica todavía más porque "la mayoría de ellos no pueden hablar en público".

"Algunos de ellos están preocupados por el bienestar de sus familias. Por eso puedo decir una cosa: nadie quiere la guerra. Dicho esto, están en una situación muy difícil. Uno de los jugadores que ya ha dicho 'no a la guerra' públicamente ha recibido malos deseos y amenazas de muerte para él y su familia", desveló el representante en unas declaraciones que recoge The Washington Post.

Alex Ovechkin, en un partido de los Washington Capitals de la NHL Reuters

Por su parte, la propia liga de hockey sobre hielo siguió esta línea. Y es que todos están "preocupados por el bienestar de los jugadores de Rusia". "Juegan en la NHL, en nombre de los clubes de la NHL y no en nombre de Rusia", quiso poner de relieve en defensa de sus chicos.

En cuanto a Brian MacLellan, continuó con su defensa a los jugadores rusos, hasta con cuatro cuentan los Washington Capitals: "Piensan constantemente en la situación en casa y aquí. Hay conversaciones con la familia, conversaciones con personas que conocen en ambos países. También tienen relaciones con personas ucranianas. Creo que solo están tratando de procesar eso".

Otros jugadores rusos como Nikita Zadorov también se expresó en contra del conflicto bélico: "No a la guerra. ¡Basta!". Y esto, según los expertos, solo significa una cosa: no volverá a jugar con ningún equipo de Rusia. E incluso se habla de que sus familiares podrían correr peligro. Mientras que otros como Evgeny Malkin y Vladimir Tarasenko todavía no han ofrecido ningún comentario público sobre la guerra.

[Más información - La ayahuasca, la última moda en el deporte: así la usan Deontay Wilder, Lamar Odom o Mike Tyson]

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan