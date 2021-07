Luke Prokop, el primer jugador de la NHL en declararse homosexual: "Ya no tengo miedo"

Hace un mes, Carl Nassib hacía historia al convertirse en el primer jugador de fútbol americano en la NFL que declaraba abiertamente su homosexualidad. El apoyo al militante de los Raiders de Las Vegas fue total y ahora le toca el turno a la NHL, ya que Luke Prokop ha emitido un comunicado con el que 'sale del armario', como se suele decir de manera coloquial.

El jugador canadiense, de 19 años, y que juega actualmente en los Nashville Predators ha utilizado sus redes sociales para hacer el anuncio: "Si bien el último año y medio ha sido una locura, también me ha dado la oportunidad de encontrar mi verdadero yo. Ya no tengo miedo de ocultar quién soy. Hoy me enorgullece decirles públicamente a todos que soy gay".

El jugador, seleccionado en el Draft de la NHL del pasado año, se ha convertido en el primer jugador de la liga estadounidense de hockey sobre hielo en declararse homosexual y lo ha hecho porque, tal y como ha publicado, ya no tiene "miedo" y porque está orgulloso de poder decir a los cuatro vientos que es "gay".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luke Prokop (@lukeprokop_)

"Ha sido todo un viaje llegar a este punto de mi vida, pero no podría estar más feliz con mi decisión de salir del armario. Desde muy joven he soñado con ser un jugador de la NHL y creo que vivir mi vida auténtica me permitirá llevar todo mi ser a la pista y mejorar mis posibilidades de cumplir mis sueños", ha continuado escribiendo en su cuenta de Instagram el jugador.

Deporte para todos

"No podría haber hecho esto sin mi increíble familia, amigos y agentes, quienes conocían esto sobre mí y me han tratado con amor y apoyo en cada paso del camino. Espero que al compartir quién soy pueda ayudar a otras personas a ver que los homosexuales son bienvenidos en la comunidad del hockey, mientras trabajamos para asegurarnos de que el hockey sea realmente para todos", ha asegurado Prokop.

"Puede que sea nuevo en la comunidad, pero estoy ansioso por aprender sobre las personas fuertes y resistentes que llegaron antes que yo y allanaron el camino para que pueda estar más cómodo hoy. Este es sólo el comienzo de mi viaje y estoy emocionado de ver a dónde me lleva, tanto en el hockey como en la vida. ¡Gracias!", ha sentenciado el jugador.

Apoyo recibido

Los primeros apoyos no han tardado en aparecer. Uno de los primeros, su capitán en los Nashville Predators. "Nuestro mensaje como equipo es que obviamente lo apoyamos mucho. Simplemente nos acercamos y le dijimos que lo ayudaremos en lo que necesite y que estamos orgullosos de él. Es un gran paso para él y lo apoyamos plenamente", ha asegurado Roman Josi.

Por su parte, el comisionado de la NHL Gary Bettman le ha mostrado su incondicional apoyo: "Comparto su esperanza de que estos anuncios se vuelvan más comunes en la comunidad del hockey. Los jugadores, los entrenadores y el personal LGTBQ+ solo pueden rendir al máximo si viven sus vidas como su verdadero yo. No tomamos a la ligera el significado y la importancia de este anuncio".

[Más información - Carl Nassib hace historia: primer jugador de la NFL que se declara homosexual]

Sigue los temas que te interesan