Álex Abrines: "He pasado por una lesión dura al igual que por la depresión, pero de todo se sale"

El FC Barcelona llega a Granada con el objetivo de revalidar el título de la Copa del Rey. Liderando la Euroliga y segundo en Liga Endesa, los de Sarunas Jasikevicius tendrán que plantar cara a un revolucionario Manresa. Álex Abrines será de la partida tras su intervención el pasado mes de septiembre por un problema de rodilla y el balear atiende a EL ESPAÑOL para analizar su regreso.

El exjugador de la NBA confirma a este periódico que está disponible para el técnico azulgrana si así lo requiere. A pesar de que le falta forma y ritmo, no se ve únicamente apareciendo en la final. Si no juega, no será razones médicas salvo que pase algo de aquí al viernes.

Abrines, ejemplo de superación por romper el tabú sobre la salud mental, vuelve a demostrar su capacidad para sobreponerse a contratiempos a sus 28 años. Ni las lesiones ni la Covid le han parado. "Hay situaciones mucho más complicadas, pero de todo se sale. Hay que trabajar, que no es fácil, pero todo llega", relata el alero.

Álex Abrines durante la sesión de fotos de la ACB ACB Media

Lo que se pregunta todo aficionado al Barça es cómo está Álex Abrines, cómo llega.

Llego como he podido -risas- Ya estoy empezando a entrenar, haciendo cosas normales. Me falta ritmo y físico, pero estoy ya con el equipo más allá de decir si juego o no juego la Copa. Ya lo he superado y estoy recuperado.

Me imagino que forzar si se llega a una final siempre es una idea que está en la mente.

Incluso en cuartos ya estoy disponible para que el entrenador decida según lo que sea mejor para el equipo. No creo que el hecho de no disfrutar de esta Copa sea por razones médicas salvo que pase algo de aquí al viernes, que espero que no.

¿Cómo has vivido estos meses de baja?

Con muchos altibajos. Hay días mejores y peores. Nos hemos encontrado muros que nos ha costado romper. Como todas las lesiones. A todos los jugadores nos gusta estar en la pista y cuando no puedes es tu frustración. Gracias al trabajo del staff médico he llegado cuando he llegado y estoy disponible para ayudar al equipo.

Además tuviste Covid. No sé si se agradece que haya aparecido estando de baja que ya de vuelta.

Bueno, nos rompió un poco los esquemas porque llegó un poco tarde. Estaba empezando a hacer pista y cada vez más cerca. Nunca sabemos si nos fue bien parar esos días para la rodilla o no. Son cosas que pasan, intentamos amoldar el trabajo de la rodilla a lo que podíamos hacer esos días.

En tu caso, ¿lo pasaste muy mal? Depende de cada jugador lo pasa mejor o cuesta el físico.

Físicamente diría que me cuesta, pero estoy bastante bien. Tengo molestias en la rodilla y en diferentes fases de la recuperación un dolor excesivo que me hacía parar o bajar la carga. Después de esos días, recuperar y seguir trabajando.

¿Qué coge Abrines de estos días de parón que sea positivo?

He aprendido mucho de mi cuerpo, de lo que necesito. Necesito hacer unos calentamientos específicos y sé lo que me va bien. Por la lesión también he podido disfrutar más de mi hija, de la familia, estando más en casa sin viajar tanto. Hubiera preferido estar con el equipo, trabajo de lo que me gusta, pero hay que sacar cosas positivo.

Si por algo te caracterizas tú es por ser un ejemplo de superación. ¿Eres consciente o te alejas de esos estigmas?

Al final la gente habla. Sé por dónde he pasado. Es una lesión dura pero las hay más duras también. Igual que he pasado la depresión. Hay situaciones mucho más complicadas, pero de todo se sale. Hay que trabajar, que no es fácil, pero todo llega. Cuatro, cinco o seis meses, lo que sea.

No te voy a preguntar sobre el tema de la salud mental porque ya has hablado suficiente, pero te preguntaba eso por si eres consciente de que es un triunfo tuyo haber roto el tabú.

No creo que el mérito sea solo mío. Igual antes que yo alguien habló de este tema, pero sí es verdad que cuando hablé se hizo viral y ha habido gente más conocida que ha dado un paso adelante para ayudar a otra gente. No sé si fue gracias a mí, yo aporté mi granito de arena que era lo que yo quería en ese momento. Si he podido ayudar a alguien, ya estaré contento.

Eres un jugador completamente diferente. Tú estás más cerca de los aficionados.

Intento dar lo que recibo. He tenido muchísimo apoyo durante toda mi carrera. Al final lo intentas devolver. Un pequeño detalle. Muchas veces una foto hace mucho más que cualquier otra cosa. Estás por ellos y hay momentos para todos.

Hace cosas de dos meses, esa cercanía con los aficionados te llevó incluso a recriminarles o pedirles un comportamiento por la polémica que hubo con Sergio Llull.

Pasa en todos los sitios y es una pena. Son una minoría que ensucia este deporte. Visto desde dentro y en tu casa, pues duele más. Intento controlar un poco lo que hay en casa y que los demás lo hagan en la suya. Mi tuit iba dirigido a esas personas que se dedican a ir a faltar al respeto a gente que está trabajando.

Entiendo que el hecho de que la gente que te apoya a ti insulte a algún compañero o amigo, también tiene que ser complicado para el jugador.

Cuando estás en la pista no hay amigos, pero al final son rivales, compañeros de trabajo que me gustaría que se les tratara a ellos igual que a nosotros. Solo pido un poco de respeto para los jugadores. Ser fan y disfrutar, apoyar a tu equipo, sin faltar al respeto que es lo que me duele.

Hablabas de ese tiempo de estar con la familia. En temporadas tan complicadas con aplazamientos, de calendario apretado, ¿se agradece?

He intentado aprovechar lo máximo que he podido. Igual ha sido demasiado excesivo estar alejado de las canchas. Al final quieres trabajar. Quieres las dos cosas, cuando no tienes una quieres la otra. Mi familia me ayuda a mantener la mente despejada de lo que me pasaba en la rodilla.

Muchas veces una foto -con un fan- hace mucho más que cualquier otra cosa. Estás por ellos y hay momentos para todos

¿Qué hace uno cuando tiene tanto tiempo libre al no estar acostumbrado?

Tienes que ser fuerte mentalmente y trabajar día a día. En este caso, yo iba día a día. Miraba a la semana pasada para ver dónde estaba y cómo progresaba. Aunque hubiera dos o tres altibajos. Siempre intentando ayudar a la rodilla lo mejor posible para recuperarme con buenas sensaciones.

Tú eres un gran aficionado a los videojuegos, al streaming. Al final has roto esa barrera de los jugadores de estar delante de una cámara. ¿Hay jugadores a los que les da miedo por poder decir algo inapropiado?

Puede ser. Los jugadores estamos expuestos, no al 100% del tiempo, pero si vas por la calle te reconocen. Somos personajes públicos. Exponerte otra vez en los videojuegos pues a lo mejor no te apetece. Estás con amigos, de risas, y se puede soltar comentarios que en público no puedes -risas-. Yo es algo que siempre me ha gustado, empezó como un hobbie y sigue siéndolo. Es algo que me acerca a los fans y me deja hablar con ellos de otras cosas que no sean baloncesto.

Álex Abrines celebrando una canasta en la Supercopa con el Barça ACB Media

Y por qué no un futuro profesional después.

No creo que se me dé tan bien -risas-. Pero ojalá.

Centrándonos en la Copa. Es un torneo exprés y a la mínima te pueden echar. ¿Qué os dice Jasikevicius?

Que hay que cuidar los detalles. Jugamos contra uno de los rivales más fuertes. Nos han ganado dos veces ya. Hay que estar preparados y aprender de los errores que hemos cometido. Si no ganas el primer partido no tienes opción de jugar el segundo. Al final los partidos se deciden por pequeñas cosas.

Una eliminación temprana, ¿haría mucho daño al Barça? Por el hecho de ser la Copa y ser los campeones.

Una derrota siempre te va a doler. En una final al menos has llegado. Estamos aquí para ganar.

Si Jasikevicius lo pide vas a estar para jugar en Copa, pero cuáles son tus objetivos después.

Voy a intentar ayudar. No va a ser fácil. Estoy en una época de adaptación que no sé cuánto va a durar. Espero que lo menos posible para encontrar mi estilo de juego. Paso a pasito. Tengo que volver a ganarme la confianza.

¿Os veis favoritos?

Desde mi punto de vista no. Da igual de dónde vienes. Aunque hayamos ganado, Manresa también llega bien, el Madrid igual no tanto... Se le puede dar la vuelta a la tortilla. Es un fin de semana largo en el que puede pasar cualquier cosa. Cualquiera puede optar a este trofeo y se lo lleva el que está mejor este fin de semana.

A ver si te pillo aquí. ¿Quién crees que es el favorito entonces?

No sé decirte un equipo. Por sensaciones me quedaría con Manresa o Barça. Están haciendo un baloncesto espectacular esta temporada. Y nosotros venimos haciendo un buen baloncesto tras un mes complicado. Hemos ido recuperando efectivos.

Es arriesgado decir el Manresa aunque entre los entrenadores los han situado entre los candidatos. Es síntoma de que están haciendo una gran temporada.

Están donde merecen. Ha hecho un baloncesto espectacular. Se merecen estar ahí arriba con equipos que lo han hecho muy bien. Está en su mano dar un paso adelante para demostrar que lo que están haciendo ha servido para algo.

