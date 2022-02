Nikola Mirotic: "No me afecta cuando me insultan en Madrid, me sorprende"

"¿Cómo no me va a motivar ganar un Clásico? Por alguna razón, me motiva aún más ganarlo en Madrid", decía esta semana pasada Nikola Mirotic antes de que se enfrentaran Real Madrid y FC Barcelona en la Euroliga. El montenegrino nacionalizado español es uno de los puntos de fricción habitualmente en los enfrentamientos entre las dos mejores escuadras de baloncesto del país. En una nueva entrevista en RAC1, previa a la Copa del Rey, el jugador culé azuza la polémica.

La Euroliga anunciaba esta semana la sanción de 6.000€ al Real Madrid siguiendo el artículo 29.2.g de su código disciplinario al considerar como "falta de respeto" los cánticos que el WiZink Center dedicó a Mirotić durante el último Clásico, en los que se acusa al montenegrino de "ser una rata". Precisamente, en la última entrevista ha hablado sobre lo que le producen estas proclamas que habitualmente recibe en el feudo madridista.

"¿Si me afecta cuando me insultan en Madrid? No, me sorprende", expresó el jugador azulgrana en los micrófonos de la radio catalana. En la capital no le guardan buen recuerdo del hombre que también pasó por la NBA. Nikola Mirotic se llevó del Clásico un golpe en uno de sus pómulos. No tenía muy buena pinta cuando el montenegrino, que se pasó buena parte de la segunda mitad en el banquillo aplicándose hielo en la cara, pero el paso de las horas ha ido aliviando las molestias y podrá estar en la cita.

ENTREVISTA A NIKOLA MIROTIC



"Si m'afecta quan m'insulten a Madrid? no m'afecta, em sorprén"https://t.co/sjqOtQxJFt pic.twitter.com/pUovdA1H0g — Tot costa (@totcosta) February 15, 2022

Precisamente celebró ante el Real Madrid su cumpleaños número 31. "Mejor imposible, no puedo pedir más. Ha sido un grandísimo día aquí en Madrid, es muy complicado ganar aquí. Me llevo un muy buen regalo, y aquí tengo otro", decía señalándose el pómulo derecho, muy hinchado tras el codazo de Guerschon Yabusele. El francés se lo propinó durante el tercer cuarto en la lucha por un rebote.

¿Una salida?

Esta semana se hablaba desde Barcelona de la posibilidad de que abandone el club culé. Nikola Mirotic vivió el pasado verano un momento bastante conflictivo que todavía no ha olvidado. La enorme crisis económica del Barça llevó al club a llevar al baloncesto la rebaja salarial impuesta en el primer equipo de fútbol y el ala-pívot fue uno de los grandes perjudicados, al ser el jugador de baloncesto que más cobra en Europa.

Con un salario de 4 millones de euros, el Barça se llegó incluso a plantear facilitarle una salida, una decisión impopular, pero que Joan Laporta entendió que muy posiblemente tendría que darse para evitar que el club azulgrana entrara en crisis. Finalmente, Mirotic hizo un esfuerzo por el Barça y el presidente azulgrana hizo lo propio por el jugador y se llegó a un acuerdo que permitió que la estrella se quedara en el Palau.

Esta situación ha llegado a oídos de Ettore Messina, el entrenador del Armani Milán, que ya se ha puesto en contacto con el entorno de Mirotic para ficharlo de cara a la próxima temporada.

[Más información: Real Madrid - Río Breogán y Barcelona - Manresa, duelos estrella de la Copa del Rey de baloncesto 2022]

Sigue los temas que te interesan