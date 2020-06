Adiós a una leyenda: se retira Vince Carter

Vince Carter ha anunciado su retirada. El jugador de los Atlanta Hawks lo deja de la manera más fría posible, alejado de las pistas y mediante un comunicado que ha helado la sangre de los aficionados al baloncesto. Se va una auténtica leyenda que dejó su magia por muchas franquicias de la liga.

El escolta de los Hawks deja el baloncesto profesional a los 43 años tras haber anotado 27.321 puntos y haber disputado un total de 1.639 partidos. Números de una verdadera estrella de la liga que pasó hasta por 8 franquicias diferentes y que dejó su sello y su recuerdo en la memoria de todos los aficionados.

Carter siempre fue un jugador diferente. Carismático como pocos, vivió a la sombra de otras estrellas cercanas a su generación, pero demostrando que tenía un hueco privilegiado entre todos ellas. Fue el dueño del aire durante gran parte de una dilatada carrera que ha llevado más allá de los 40 años.

Han sido 22 temporadas en la mejor liga de baloncesto del mundo, una carrera tan extensa como grandes han sido sus portentosas exhibiciones gracias a un físico privilegiado que le permitió volar por encima de todos y que también le ayudó a aprender a lanzar como los mejores tiradores.

Michael Jordan y Vince Carter

Sin embargo, una leyenda de las dimensiones de Vince Carter no tendrá, al menos por ahora, la despedida que se merece, ya que no podrá dejar el baloncesto desde la pista. Atlanta es uno de los 8 equipos que no estará en la fase final de Orlando, por lo que aquella fatídica noche del 11 de marzo en la que se suspendió la NBA fue la última vez que se vio a Vince de corto.

Su último partido

Fue en un partido intrascendente ante los Knicks en el que Carter anotó 5 puntos y que supuso el parón de la liga durante mucho tiempo. En el caso de Vince, fue una interrupción que se alargará para siempre, ya que ha decidido poner punto y final a su exitosa carrera.

Ya ese mismo día cuando finalizó el partido contra los neoyorquinos, el propio Carter sabía que podía estar ante su gran final: "Me he ido al vestuario pensando que aún me quedaban algunos partidos, pero la vida es así y esto es algo de lo que se va a hablar durante muchos años. Será un recuerdo extraño pero curioso que podré contar a la gente".

Nadie sabía aun cuál sería el devenir de la temporada ni cuánto estaría parada, pero Carter ya se imaginaba que podía estar ante los últimos minutos en pista de su dilatada carrera. Atrás quedó ya ese partido y este jueves, 'Vinsanity' ha anunciado que lo deja tras más de dos décadas.

Vince pasó por Raptors, Nets, Magic, Suns, Mavericks, Grizzlies, Kings y Hawks, pero nunca pudo sumar ningún anillo aunque fue capaz de promediar, durante toda su carrera, una media anotadora de 16,7 puntos por encuentro. Se marcha un gran talento de la liga y una persona que llevó la ejecución del mate a su máxima expresión.

