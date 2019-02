LeBron: "En el Este creen que puede jugar Las Finales por que no estoy yo"

Este verano LeBron James decidió dar un paso que ni Jordan se atrevió a dar, dejaba la conferencia Este para dar el salto al temido Oeste. De esta manera se ponía punto y final a ocho finales consecutivas de sus equipos en el Este en Las Finales de la NBA, cuatro con los Miami Heat y otras cuatro con sus Cleveland Cavaliers para tres anillos en total.

Con su nueva aventura en Los Ángeles Lakers, los equipos del Este ven una oportunidad de llegar a unas finales que con LeBron en el camino parecían casi imposibles. Sobre esto ha hablado 'El Rey' para The Athletic.

En primer lugar hablando sobre los distintos aspirantes a coronarse como nuevos reyes de la conferencia Este: "Esos grandes equipos del Este van a por el Campeonato. Toronto va por ello, Milwaukee va por ello, Philly (Sixers). Incluso Boston cree que también pueden conseguirlo. Todos en el Este creen que pueden llegar a las Finales porque no tienen que pasar por mí".

Los equipos de la conferencia han aprovechado los últimos días del mercado para reforzarse de cara a este objetivo y a Lebron le ha encantado: "Mierda, estaba emocionado al ver todos los movimientos que hicieron en el Este el jueves. Esos enfrentamientos en la segunda ronda, en las finales de la Conferencia Este, van a ser una locura. Será divertido verlo".

Curry contra LeBron Reuters

Gratos recuerdos de la ciudad de Boston para LeBron

Precisamente en la cancha de uno de esos aspirantes, los Boston Celtics, han conseguido LeBron y sus Lakers su última victoria. El TD Garden le trae buenos recuerdos al jugador de Akron, la temporada pasada tumbo a los Celtics en el séptimo partido de la Final de Conferencia: "Me entrené para eso. Entreno todo el año, por tanto puedo jugar 48 minutos, o si el partido se prolonga a la prórroga, 53 minutos. Pero cuando llega ese punto, es la mente sobre la materia. Me estaba matando de cansancio ese día, solo para ver si podía conseguir que los Cavs y yo llegaramos a otra final. Si no lo hubiera conseguido, sabía que tal vez podría irme con algún arrepentimiento".

