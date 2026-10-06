Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, tenis hoy en directo: marcador, estadísticas y narración en vivo del ATP 500 de Tokio
El tenista español busca revalidar el título en la capital nipona y ganar un torneo 227 días después.
Carlos Alcaraz, abonado a las remontadas, se ha plantado por segundo año seguido en la final del Open 500 de Tokio tras derrotar este lunes a su compatriota Jaume Munar en tres sets. El murciano espera en la lucha por el título de este martes a Jiri Lehecka, verdugo de Valentin Vacherot.
Es la cuarta final del curso para Carlitos y la primera desde que regresó al circuito tras la lesión en su muñeca derecha. Es la trigésimo sexta en la carrera del tenista y se sitúa quinto en el ranking de jugadores españoles con más finales en la Era Open. Por delante restan Rafael Nadal (131), Manuel Orantes (72), David Ferrer (52) y Carlos Moyá (44).
La final del torneo de Tokio entre Alcaraz y Lehecka se celebrará este martes, en la central del Ariake Coliseum, a partir de las 11.00 horas en España.