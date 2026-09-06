Espanyol - Sevilla, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

El Espanyol recibe al Sevilla en el RCDE Stadium tras dos derrotas consecutivas, contra el Real Madrid (1-2) y la Real Sociedad (2-1), y con el objetivo de reconducir la dinámica, ante un Sevilla que llega tranquilo con seis puntos de nueve posibles.

El vestuario y el club han insistido en su confianza en el proyecto y no hay alarmismo por los resultados a estas alturas del curso. El Sevilla, en cualquier caso, será un examen de nivel para el cuadro blanquiazul.

Las estadísticas auguran un choque complejo para el Espanyol. En las últimas cinco visitas del Sevilla al RCDE Stadium, el balance es de tres victorias para los andaluces, un empate y una derrota. El único triunfo para los catalanes llegó en la campaña 2025-26 (2-1).

Por su parte, el Sevilla de Luis García Plaza llega al choque ante el Espanyol tras la derrota de la pasada jornada ante el Atlético de Madrid (1-3) aunque con el aval y la tranquilidad de los seis puntos cosechados en la primera dos jornadas ante el Rayo Vallecano (2-1) y el Athletic de Bilbao (1-3).