Quim Domènech, periodista: "Con el fichaje de Rodri, el Barcelona golea al Real Madrid ahora mismo"

Rodri ya viste de azulgrana y su llegada al Barcelona ha abierto un nuevo frente en la rivalidad con el Real Madrid.

El centrocampista era un objetivo también relacionado con el conjunto blanco y su aterrizaje en el Camp Nou ha provocado un debate inmediato en El Chiringuito.

Quim Domènech ha sido contundente al valorar el impacto del fichaje: "Con lo de Rodri, el Barcelona golea al Real Madrid ahora mismo".

Para Domènech, la llegada del internacional español puede marcar un antes y un después en el centro del campo azulgrana.

El tertuliano apunta además al plan de futuro del Barça, con Marc Bernal creciendo al lado del nuevo fichaje: "El plan es que Bernal crezca junto a Rodri".

Domènech también destaca el perfil del centrocampista y su aprendizaje durante su etapa con Guardiola: "Rodri ha aprendido de Guardiola, es jugador para el Barça".

Alfredo Duro también ha puesto en valor la calidad del futbolista, aunque desde la perspectiva del Real Madrid: "Rodri es un jugador que no te sobra nunca". Un reconocimiento a la importancia que tendría un jugador de sus características en cualquier plantilla.

Pedrerol, por su parte, ha querido bajar la euforia del Barcelona y poner el fichaje en contexto. Sin cuestionar el nivel de Rodri, ha recordado que el conjunto azulgrana todavía tiene una carencia importante por resolver: "El Barça necesita un delantero".

El presentador considera que con Rodri "está bien, porque puedes pasar", pero lanza una pregunta: "¿A quién le pasas?". Y remata con una máxima: “El fútbol son goles”.

Antes, además, había situado el fichaje dentro del intercambio de golpes entre ambos clubes: "Igual que el Madrid le quitó al Barça cuatro jugadores, el Barça le ha quitado uno con Rodri".

Por su parte, el exfutbolista Javi Balboa también reconoce la dimensión del fichaje desde el lado madridista: "Rodri es el mejor jugador en su posición".

Eso sí, lamenta que haya terminado en el Barcelona. "Si hubiera venido al Madrid lo hubiéramos celebrado, pero como ha ido al Barça lo tenemos que lamentar": concluye.