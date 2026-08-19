José Mourinho: "Los jugadores no me han dado motivos para ser el líder agresivo que también puedo ser"

José Mourinho vuelve a ser protagonista. El portugués ha regresado al Real Madrid más de una década después de su primera etapa, pero su vuelta ya está dejando titulares.

El técnico se enfrenta ahora a una nueva etapa en el Santiago Bernabéu, con la presión y las expectativas que siempre acompañan al banquillo blanco.

En su entrevista con Josep Pedrerol en El Chiringuito, Mourinho ha explicado

El entrenador portugués reconoce que su forma de entender el fútbol mantiene la misma esencia, aunque asegura que su experiencia le ha hecho evolucionar tanto en lo personal como en lo profesional. "He cambiado como persona y como entrenador", ha señalado.

Mourinho considera que el paso de los años le ha permitido adquirir una mayor madurez sin renunciar a su identidad. "El Mourinho de ahora tiene el mismo ADN, no puedo esconder lo que no soy", ha afirmado.

En ese sentido, el técnico ha explicado que ahora es "mucho más maduro, menos emocional y más controlado".

Una evolución que relaciona directamente con los errores cometidos durante su carrera. "He aprendido con errores, no me arrepiento de nada, arrepentirte de algo que ha pasado no te sirve de nada", ha apuntado.

Mourinho también ha defendido que la experiencia es un factor determinante para un entrenador. "Un entrenador, cuanta más experiencia tenga, más calidad tiene", ha asegurado.

Eso sí, no pretende que esa evolución implique abandonar su esencia: "No voy a ser un Mourinho más aburrido, el ADN gana siempre".

Su llegada al vestuario también ha cambiado sus primeras semanas de trabajo. Mourinho asegura haberse encontrado "muchas ganas de ganar" y "un vestuario abierto al sentido común".

De hecho, considera que los jugadores le han facilitado su labor. "No me han dado motivos para ser el líder agresivo que también puedo ser, ellos me han protegido", ha explicado, en referencia a que no ha necesitado recurrir a su faceta más autoritaria.

El portugués también ha trasladado a sus jugadores algunas exigencias. "Tienes que llegar antes, tienes que desayunar controlado por el nutricionista, tienes que ir al gimnasio cada día para prevenir... es para ti. Es para nosotros. Todo lo que les he pedido es sentido común", ha contado.

Mourinho, además, ha remarcado una de sus claves: "No me gusta trabajar en el Real Madrid, me gusta trabajar para el Real Madrid". Una relación con el club que, en su regreso, vuelve a estar en el centro de su discurso.