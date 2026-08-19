José Mourinho, entrenador: "No digo que no habrá más fichajes porque el mercado está abierto, pero para mí está cerrado"

José Mourinho no entiende que un futbolista pueda recibir una llamada del Real Madrid y necesitar tiempo para decidir.

El técnico portugués ha aprovechado el caso de Rodri para explicar qué actitud espera de los jugadores que llegan al conjunto blanco.

Para el entrenador, un club de la dimensión del Madrid exige una respuesta inmediata cuando llama a la puerta de un futbolista, y su mensaje ha sido especialmente contundente tras el fichaje del centrocampista por el Barcelona.

En su entrevista con Josep Pedrerol en El Chiringuito, Mourinho ha dejado una de las frases más rotundas de la noche al hablar de las dudas de Rodri y de lo que significa vestir la camiseta del Real Madrid.

El técnico portugués ha asegurado que no considera necesario incorporar más futbolistas al equipo. "No, no hacen falta", ha respondido al ser preguntado por si al Madrid le faltan jugadores.

Y aunque ha dejado abierta la posibilidad de que haya movimientos, ha sido claro sobre su situación actual: "No digo que no habrá más fichajes porque el mercado está abierto, pero si me preguntas directamente si está cerrado para mí, sí. Está cerrado".

Mourinho ha insistido en que está satisfecho con la plantilla y ha descartado que eche en falta a Rodri tras su fichaje por el Barcelona. "Sí, me gusta mucho. No me falta Rodri. Tenemos soluciones, tenemos calidad", ha señalado.

Precisamente la operación por Rodri le ha servido para exponer qué espera de los futbolistas que reciben una llamada del Real Madrid.

Mourinho ha confirmado que habló con el centrocampista y que el club le presentó una oferta importante. Sin embargo, sus dudas terminaron generando dudas también en el entrenador.

"El Real Madrid es de una dimensión que no puede tener jugadores que se lo piensan dos veces", ha afirmado.

Y ha explicado cuál considera que debe ser la reacción de un jugador ante una llamada del conjunto blanco: "Tú contactas y el jugador te pregunta: '¿Cuándo tengo que ir?'. Es un poco este el concepto".

Mourinho ha querido dejar claro que sus palabras no suponen un ataque a Rodri, a quien ha definido como "un jugador extraordinario" y ha considerado "muy correcto" con el Madrid.

Pero sí ha lanzado una reflexión sobre el significado de la operación para ambos clubes. "Las victorias son en el campo, son los títulos. Ahí están las victorias", ha sentenciado.

Y, sobre Rodri, ha cerrado con una última frase entre risas: "Le deseo el bien. No demasiado bien, obviamente. Pero le deseo el bien".