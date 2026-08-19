Edu Aguirre, periodista (38): "Cuando hay una manzana podrida, Mourinho la saca y la señala, sigue siendo el mismo"

El regreso de José Mourinho al Real Madrid vuelve a poner el foco en uno de los rasgos que siempre han acompañado al técnico portugués: su capacidad para imponer disciplina en el vestuario.

En El Chiringuito, Edu Aguirre ha advertido de cómo actuará Mourinho cuando detecte comportamientos que no encajen con sus exigencias: "Cuando hay una manzana podrida, Mourinho la saca y la señala".

Aguirre considera que el Mourinho que vuelve al Real Madrid mantiene intacta esa personalidad. "Es el mismo Mourinho, siempre ha conseguido que todos los equipos sean una familia", ha explicado.

Su método pasa por construir un grupo unido, pero también por intervenir cuando entiende que algún jugador rompe la dinámica del vestuario.

El mensaje cobra especial fuerza en un Real Madrid con una plantilla repleta de jugadores de enorme peso.

José Álvarez ha puesto precisamente el foco en ese aspecto: "El Madrid tiene egos fuera de lo normal y se va a enfrentar a egos fuera de lo normal".

Un escenario en el que la gestión del vestuario será uno de los grandes retos del técnico portugués.

Álvarez también ha pedido cautela con Mourinho y su situación actual: "Hay que bajar el balón al suelo, que viene de quedar 3.º con el Benfica".

Además, ha recordado una situación que puede añadir tensión al vestuario: "Veremos qué pasa, que los dos pivotes que tiene ahora Mourinho se pegaron hace dos meses".

Alfredo Duro, por su parte, considera que el vestuario madridista es consciente de que necesita recuperar determinados hábitos de trabajo.

"Los jugadores saben que tienen una cuenta pendiente con la disciplina de trabajo", ha asegurado. Y ante ese escenario, Duro sitúa al entrenador portugués como la máxima autoridad: "Mourinho es el jefe de la manada".

La llegada del portugués, por tanto, no solo supone un cambio en el banquillo. También puede implicar un nuevo orden dentro del vestuario, con Mourinho dispuesto a intervenir directamente.