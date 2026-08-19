Alfredo Duro, periodista: "Lo de Rodri no es un fracaso, lo habría sido si el Madrid hubiera puesto el mismo dinero que el Barça"

El fichaje de Rodri por el Barcelona ha alimentado el debate sobre si el Real Madrid ha perdido una oportunidad de mercado.

En El Chiringuito, Alfredo Duro ha rechazado que la operación pueda considerarse un golpe para el conjunto blanco y ha puesto el foco en la diferencia económica entre ambos clubes.

"Lo de Rodri no es un fracaso, lo habría sido si el Madrid hubiera puesto el mismo dinero que el Barça", ha defendido.

Duro ha insistido en que desde Barcelona se está intentando presentar el fichaje como una derrota del Real Madrid, cuando, a su juicio, no existe tal fracaso. "Estáis intentando vender desde Barcelona como un fracaso lo de Rodri cuando no lo es", ha señalado.

Para el periodista, la clave está en que el Madrid no habría estado dispuesto a realizar el mismo desembolso que el Barça.

Juanfe Sanz, por su parte, ha introducido otra lectura sobre el origen de la operación. "El interés del Barça viene condicionado por el interés del Real Madrid", ha asegurado.

El tertuliano considera que Rodri es "un jugadorazo", pero sostiene que "si el Madrid no hubiera tenido interés no hubiera ido a por él".

Una operación que, además, presenta varios condicionantes para Juanfe Sanz, que ha puesto sobre la mesa la edad del futbolista y las condiciones económicas del fichaje: "Es muy bueno, pero tiene 30 años, cuatro años de contrato, un sueldo alto…".

Mientras tanto, José Álvarez ha destacado el papel de Joan Laporta en el fichaje. El presidente azulgrana, según ha explicado, estaba "muy emocionado" con la operación y llegó a llamar personalmente al Manchester City.

Para terminar, Edu Aguirre ha llevado el debate a la planificación deportiva del Barça, dejando claro que no cuestiona la calidad del centrocampista: "No estamos discutiendo que Rodri sea un jugadorazo y que sea el mejor centrocampista del Barça".

Su crítica está en las prioridades: "El centro del campo del Barça está completo", mientras el equipo continúa necesitando un delantero centro. Por eso cuestiona que el club haya decidido invertir 80 millones en Rodri antes de resolver esa posición.

Además, Aguirre interpreta la operación como una respuesta a los movimientos del Madrid en el mercado: "Lo que pasa es que el Madrid ha dejado al Barça sin cuatro fichajes y el Barça ha ido a por Rodri".