Rafa Jódar - Zverev, tenis hoy en directo: marcador, narración y estadísticas en vivo de cuartos de final de Ronald Garros

El joven español afronta la cita más importante de su carrera en los cuartos de final de Roland Garros, donde medirá su gran estado de forma ante el tenista alemán, el máximo favorito para conquistar el título parisino.

🎾 Las claves del partido

(7-6) Zverev se lleva una primera manga muy ajustada que se ha acabado decidiendo en el tie break. Jódar tuvo en su mano apuntarse la manga con un break que le puso 5-2. Sin embargo, el alemán se ha repuesto, ha igualado la contienda y se ha llevado el tie break con solvencia.

(6-1) El alemán no da tregua y se lleva el segundo set con un juego muy contundente. Jódar estuvo mucho más impreciso que en el primer set.

⏱️ Dónde y a qué hora ver el partido

El esperado cara a cara tiene lugar este martes, 2 de junio, en la mítica pista central Court Philippe-Chatrier, a partir de las 13:20 horas (hora peninsular española).

La retransmisión televisiva en directo se puede seguir a través de las plataformas de Eurosport y Max.