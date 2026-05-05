Arsenal - Atlético de Madrid, Champions League | Resumen, goleadores y estadísticas con la derrota de los rojiblancos en semifinales

El Arsenal, con un gol de Bukayo Saka, venció al Atlético de Madrid (1-0) y jugará la segunda final de la Champions de su historia. Los 'Gunners', que no estaban en el partido por el título desde 2006, se adelantaron por medio de Saka en el último minuto de la primera mitad y aguantaron el resultado para negar a los de Simeone su cuarta final.