Arsenal - Atlético de Madrid, Champions League | Resumen, goleadores y estadísticas con la derrota de los rojiblancos en semifinales
El Arsenal, con un gol de Bukayo Saka, venció al Atlético de Madrid (1-0) y jugará la segunda final de la Champions de su historia. Los 'Gunners', que no estaban en el partido por el título desde 2006, se adelantaron por medio de Saka en el último minuto de la primera mitad y aguantaron el resultado para negar a los de Simeone su cuarta final.
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Gracias por habernos acompañado
Hasta aquí la retransmisión en directo del partido que ha enfrentado al Arsenal ante el Atlético de Madrid en la vuelta de las semifinales de la Champions. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.
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Arsenal - Atlético de Madrid, fútbol hoy en directo | Koke: "Estamos muy jodidos y orgullosos"
"Muy dolidos y jodidos, pero orgullosos. Lo hemos dado todo. Hemos tenido oportunidades. No ha querido entrar. Les pusimos entre las cuerdas. El fútbol es contundencia", ha dicho Koke nada más terminar el encuentro.
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Arsenal - Atlético de Madrid, fútbol hoy en directo | La crónica del partido
Tampoco podrá ser esta vez. Soñaba el Atlético con pisar su cuarta final de Champions League diez años después, pero la 'Orejona' seguirá siendo un hueco a cubrir en el palmarés para los colchoneros. Sigue su deuda con la historia.
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Arsenal - Atlético de Madrid, fútbol hoy en directo | ¡¡¡¡Finaaaaaal del partidooooo!!!!
90'+6' (1-0) ¡¡¡El Arsenal es el primer finalista de la Champions!!! Los de Mikel Arteta vuelven a la final 20 años después tras eliminar al Atlético de Madrid, que se queda de nuevo en la orilla.
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Arsenal - Atlético de Madrid, fútbol hoy en directo | A punto de terminar el encuentro
90'+4' (1-0) El Arsenal está arañando cada segundo que puede en este tiempo de añadido del partido.
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Arsenal - Atlético de Madrid, fútbol hoy en directo | Cinco minutos de añadido
90' (1-0) Ya se han cumplido los 90 minutos reglamentarios, aunque el cuarto árbitro ha mostrado cinco minutos más en el cartelón.
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Arsenal - Atlético de Madrid, fútbol hoy en directo | Alto el disparo de Baena
89' (1-0) Ha tenido Baena el empate en un disparo lejano que no fue entre los tres palos. Se le acaba el tiempo al Atlético de Madrid.
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Arsenal - Atlético de Madrid, fútbol hoy en directo | ¡¡¡Ha tenido Sorloth el empate!!!
86' (1-0) Jugó Baena para la llegada del noruego dentro del área, a su pierna izquierda. Sin embargo, no al pudo enganchar bien cuando era una buena opción.
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Arsenal - Atlético de Madrid, fútbol hoy en directo | Asedio del equipo rojiblanco
79' (1-0) Está embotellando el Atlético de Madrid al Arsenal en tres cuartos de campo. Buscan los de Simeone el empate en la eliminatoria en estos últimos minutos del partido.
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Arsenal - Atlético de Madrid, fútbol hoy en directo | Entra Zubimendi
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Arsenal - Atlético de Madrid, fútbol hoy en directo | Se van Griezmann y Julián
68' (1-0) Doble cambio en el Atlético. Salen del campo Griezmann y Julián y entran Baena y Almada.
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Arsenal - Atlético de Madrid, fútbol hoy en directo | ¡¡¡La que ha fallado Gyokeres!!!
65' (1-0) ¡¡Ha perdonado el Arsenal el segundo!! Qué buen centro puso Hincapié para que a placer rematara Gyokeres, pero el remate del delantero del conjunto gunner se marchó alto. Muy clara esta ocasión.
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Arsenal - Atlético de Madrid, fútbol hoy en directo | Triple cambio de Arteta
59' (1-0) Se marchan Saka, Eze y Calafiori por Madueke, Odegaard e Hincapié.
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Arsenal - Atlético de Madrid, fútbol hoy en directo | Simeone mueve el banquillo
58' (1-0) Entran Sorloth, Cardoso y Nahuel Molina por Lookman, Giuliano Simeone y Le Normand.
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Arsenal - Atlético de Madrid, fútbol hoy en directo | Paradón de Raya al disparo de Griezmann
56' (1-0) ¡¡¡Otra ocasión clara para el Atlético de Madrid!!! Disparo de Griezmann que despeja Raya, señala falta de Pubill a Gabriel en el rechace y luego hay un penalti clarísimo de Calafiori sobre el francés. De la que se ha librado el Arsenal, porque no había falta de Pubill sobre Gabriel y el penalti era claro.
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Arsenal - Atlético de Madrid, fútbol hoy en directo | ¡¡¡Ocasión clarísima la que ha perdonado Giuliano!!!
51' (1-0) ¡¡Es increíble la ocasión que ha fallado Giuliano Simeone!! El argentino robó un balón dentro del área tras una mala cesión de Saliba a David Raya. Se zafa del portero del Arsenal, pero en su intento de rematar a gol cayó ante Gabriel. No vio nada Daniel Stiebert.
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Arsenal - Atlético de Madrid, fútbol hoy en directo | Los registros de Saka
48' (1-0) Bukayo Saka (2 goles) es el máximo goleador en la historia del Arsenal en semifinales de la Champions.
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Arsenal - Atlético de Madrid, fútbol hoy en directo | No hay cambios en ningún equipo
46' (1-0) ¡¡¡Ya rueda el balón en el Emirates Stadium!!! Ha puesto el Arsenal el balón en juego en esta segunda parte en la que no hay cambios en ninguno de los dos equipos.
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Arsenal - Atlético de Madrid, fútbol hoy en directo | ¡¡Descanso en el Emirates!!
45' (1-0) ¡¡Finaaaal de la primera parte!! No hay tiempo para más. Jugadores a vestuario tras el gol de Saka en el 44'. Vaya jarro de agua fría se ha llevado el conjunto rojiblanco.
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Arsenal - Atlético de Madrid, fútbol hoy en directo | ¡¡Goooooool de Sakaaaaa!!
44' (1-0) ¡¡¡Se adelanta el Arsenal en el marcador!!! Gooooool de Saka. Centro de Gyokeres que no llega a despejar Pubill, el balón le cae a Trossard, quien arma el disparo y Oblak, con un paradón, evita el gol en una primera instancia, pero en el rechace Saka marca a placer el primer gol del partido.