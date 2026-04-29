Jannik Sinner - Rafa Jódar, tenis hoy en directo: marcador, narración y estadísticas en vivo de los cuartos del Mutua Madrid Open

El número uno del mundo, Jannik Sinner, se enfrenta hoy en cuartos de final a la gran revelación española, Rafael Jódar. El joven madrileño, tras asombrar al mundo eliminando a figuras como De Miñaur, busca la hazaña definitiva ante el gran favorito.

El duelo más esperado de esta jornada en el Mutua Madrid Open tendrá lugar en la pista central Manolo Santana de la Caja Mágica. El partido está programado para hoy, miércoles 29 de abril, no antes de las 16:00 horas. Los aficionados podrán seguir la retransmisión en directo a través de Teledeporte (RTVE) y la plataforma Movistar+.

Rafael Jódar, de tan solo 19 años, llega a esta cita tras un torneo impecable en el que ha derrotado a tenistas de la talla de Álex de Miñaur (Top-10) y João Fonseca. Por su parte, Sinner aterriza en cuartos tras exhibir una solidez extrema en su último cruce frente a Karen Khachanov. Mientras el italiano busca reafirmar su dominio en el circuito ATP, Jódar intentará aprovechar el empuje de su público local para seguir haciendo historia en su primera gran incursión en un Masters 1000.